Medien: Bayern waren unzufrieden mit Braun

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN NHL Sa 19:00 Draisaitl zur Primetime: Oilers @ Rangers Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolves Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atlético Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Brom -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Málaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Brondby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar v

Real Betis

Der offiziellen Meldung zufolge bat Dr. Volker Braun den FC Bayern München darum, ihn von seinen Pflichten loszulösen. Ein Medienbericht fügt dem Abgang des Teamarztes einen bitteren Beigeschmack hinzu.

Wie die Bild vermeldet, kam Braun mit seiner Bitte um Vertragsauflösung einer Entlassung zuvor. Demnach war man beim FC Bayern wohl mit den erbrachten Leistungen des Mediziners nicht zufrieden. "Umstritten" sei er bereits seit längerer Zeit bei Spielen und Funktionären gewesen.

Braun habe nicht immer die richtige Behandlungsmethode gewählt und sei so unter anderem mitschuldig am langen Ausfall von Torhüter Manuel Neuer, der sich kürzlich zum dritten Mal in einem Jahr den Mittelfuß brach. Schon während der Zeit von Braun sei deshalb Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mehr und mehr eingebunden worden.

Dieser könnte dem FC Bayern nun zur Hilfe eilen. Offenbar soll bei einem anstehenden Gespräch der Bayern-Bosse auch über eine Rückkehr des 75-Jährigen diskutiert werden. Müller-Wohlfahrt sagte bereits im August: "Ich habe den Ver­ein wis­sen las­sen, dass ich be­reit bin, in schwie­ri­gen Fäl­len zu hel­fen."