Thiago: Barca? "Im Fußball ist vieles möglich"

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies Frankreich -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Copa Sudamericana Flamengo -

Junior

Bayern Münchens Mittelfeldstar Thiago hat betont, dass er sich beim Tabellenführer der Bundesliga nach wie vor wohlfühlt, sich aber gleichzeitig vielsagend über eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Verein FC Barcelona geäußert.

"Barcelona wird immer meine Heimat sein. Nicht nur der Verein, sondern auch die Stadt", sagte der 26-Jährige im Interview in der Sendung El Club de la Mitjanit und ergänzte: "Ich schaue ihnen immer mit besonderer Aufmerksamkeit zu. Ich kann nicht sagen, ob ich jemals zurückkehren werde, weil ich mich auch bei Bayern sehr wohl fühle."

Thiago schob nach: "Aber im Fußball können sich Dinge sehr schnell verändern und vieles ist möglich."

Der spanische Nationalspieler wechselte 2005 in die Jugend der Katalanen und arbeitete sich dort bis in die erste Mannschaft hoch. Nachdem seine Einsatzzeiten nicht wie gewünscht ausfielen, folgte er im Jahr 2013 dem Ruf seines Mentors Pep Guardiola an die Isar.

Der deutsche Rekordmeister ließ sich die Dienste von Thiago damals rund 25 Millionen Euro kosten. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2021.