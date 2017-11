KHR: "Alexis Sanchez ist kein Thema"

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Championship Live Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División Live La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Live Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist skeptisch, ob der Transfer eines neuen Stürmerstars im Winter sinnvoll und überhaupt finanzierbar ist. "Wir stellen uns diese Frage. Die Möglichkeiten werden aber limitiert sein. Wer einen guten Spieler hat, der wird ihn nicht abgeben oder nur für horrendes Geld", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän im Sky-Interview.

Der 62-Jährige weiter: "Wir werden aber nicht bereit und nicht in der Lage sein, horrendes Geld für einen Transfer auszugeben. Vielleicht gibt es aber irgendeine gute Idee, die nicht dramatisch viel Geld kostet, aber die Sinn macht."

Der Chilene Alexis Sanchez vom FC Arsenal, der zwischenzeitlich ein heißer Kandidat bei den Bayern gewesen war, ist keine Option mehr. "Ich denke, dass sich Sanchez längst für einen Klub entschieden hat. Gehen Sie mal davon aus, dass diese Türe im Januar zu sein wird. Das ist kein Thema, und er ist auch kein direkter Ersatz für Robert Lewandowski, da er kein richtiger Mittelstürmer ist", betonte Rummenigge.

Der Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters betonte erneut, dass der neue Trainer Jupp Heynckes nur bis zum Saisonende an der Säbener Straße tätig sein wird. "Für ihn war vom ersten Tag an klar, dass er diesen Job bis zum 30. Juni 2018 macht und dann in den mehr als verdienten Ruhestand gehen wird", betonte Rummenigge.

Rummenigge: Ancelotti-Aus war "zu Gunsten des FC Bayern"

Bis dahin werde er aber Vollgas geben. "Er ist ein Mensch, der über unglaublich hohe Fußball-Qualifikation und viele Erfahrungswerte verfügt. Dazu hat er einen klaren Blick", so Rummenigge. Dementsprechend werde man Heynckes bei der Diskussion über seine Nachfolge "mit ins Boot ziehen, um die richtige Entscheidung zu finden".

Die Trennung von Carlo Ancelotti sei Rummenigge schwer gefallen. "Jupp Heynckes hat es gut auf den Punkt gebracht: Manchmal funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft nicht so gut, wie man sich das wünscht", so der einstige Weltklassestürmer und Italien-Legionär, "das gibt es, das hat aber nichts damit zu tun, dass man Hochachtung vor dem Trainer und dem Freund Ancelotti hat. Es war eine Entscheidung, die wir im professionellen Sinne zu Gunsten des FC Bayern fällen mussten."