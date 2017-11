Ginczek: "Bayern? Nichts für mich"

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera Division Sa 20:45 Stolpert Barcelona gegen Sevilla? A-League Live Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense

Die Stürmersuche des FC Bayern München macht in der Bundesliga die Runde. Nach Stefan Kießling klingt VfB-Stürmer Daniel Ginczek hingegen alles andere als begeistert.

"Wenn Bay­ern an­fragt, zuckt, glau­be ich, jeder erst­mal", erklärt Ginczek in der Bild. Als Stürmer würde er allerdings eine Anfrage des Rekordmeisters zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen: "Man muss sich dar­auf ein­stel­len, dass man sehr wenig spielt, weil Ro­bert Le­wan­dow­ski fast nie ver­letzt ist."

In den wenigen Einsätzen müsse man "gleich funk­tio­nie­ren, ob­wohl man nicht im Rhyth­mus ist", so Ginczek. Das missfällt ihm: "Für mich wäre es aber nichts. Ers­tens, weil ich immer auf dem Platz ste­hen will. Und zwei­tens, weil ich Spie­le brau­che, um in den Rhyth­mus zu kom­men."

Über eine andere Anfrage würde sich Ginczek dagegen sehr freuen: Das DFB-Team. "Eine ganz klei­ne Hoff­nung habe ich viel­leicht noch", so der 26-Jährige, der gegen den SC Freiburg unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw spielte: "Am Bei­spiel San­dro Wag­ner kann man sehen, wie schnell es gehen kann."