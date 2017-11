Robben: Dortmund bis zum Ende Titelrivale

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle Sonntagsspiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Arjen Robben vom FC Bayern München glaubt weiterhin an ein enges Titelrennen mit Borussia Dortmund. Vor dem direkten Duell warnt er seine Mitspieler vor Nachlässigkeiten.

Am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum großen Duell zwischen Gastgeber BVB und dem Tabellenführer aus München. Im Vorfeld warnt Robben in der Bild: "Bei einem Spiel, an einem Tag wie am Samstag kann immer alles passieren. Dass Dortmund große Qualität hat, das ist ganz klar."

Für den Niederländer ist trotz letzter negativer Formkurve beim BVB klar: "Wenn sie einen guten Tag haben, wird es auch für uns sehr schwierig." Mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden verlor die Borussia am 10. Spieltag die Tabellenführung an den FC Bayern.

Robben glaubt weiter an Titelrennen

Dennoch glaubt Robben weiterhin an ein Titelrennen: "Ja! Das bleibt auch bis zum Ende so. Auch Leipzig ist weiter dran." Gleichwohl ist dem Routinier bewusst, dass beide Gegner auch andere Sorgen haben: "Man muss natürlich bei beiden jetzt mal abwarten, was in Europa passiert, wie sie und ob sie weiterkommen in der Champions League."

Über die beiden letzten Duelle mit RB Leipzig in Bundesliga und DFB-Pokal konnte sich der FC Bayern schon ein wenig auf den BVB einstellen, so Robben: "Da gibt es schon Ähnlichkeiten in der Spielweise, von den Spielertypen, von der Qualität der Mannschaft."

Mit Heynckes zum "Riesen-Schritt"

Der 33-Jährige ist beeindruckt von den Leistungen der eigenen Mannschaft nach dem Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Jupp Heynckes: "Wir standen nicht gut da. Was wir in den letzten Wochen erreicht haben, das ist ein Riesen-Schritt."

Er führte weiter aus: "Hätte mir das jemand vor drei Wochen gesagt, hätte ich gesagt: Das werden wir nie schaffen. Aber jetzt sind wir da, wo wir sind, darüber dürfen wir glücklich sein. Aber wir müssen am Boden bleiben. Es gibt noch Dinge zu verbessern, wir sind noch nicht am Limit - das ist positiv!"