Ulreich: "Ancelotti hat nicht viel gesagt"

Sven Ulreich vom FC Bayern München hat am Rande eines Sponsoren-Events über den derzeit von ihm vertretenen Manuel Neuer gesprochen - den "besten Torwart der Welt". Außerdem verglich der 29-Jährige seine bisherigen Trainer bei den Bayern: Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Rückkehrer Jupp Heynckes.

"Manu ist der beste Towart der Welt, deshalb ist es nicht leicht, ihn zu ersetzen", sagte Ulreich zu ESPN FC während eines Audi-Events. "Wenn du ein Gegentor bekommst, weißt du, dass die Leute denken: Neuer hätte den gehalten." Er habe eine Menge von Neuer gelernt, der nach einer weiteren Fußverletzung mindestens für den Rest der Hinrunde ausfällt: "Ich habe meine Technik verbessert, meine Abschläge, meine Paraden und meine Reflexe." Dennoch sei es normal, dass man nicht jeden Ball halten könne.

Vor allem nach seinem krassen Fehler gegen den VfL Wolfsburg war Kritik an Ulreich laut geworden. "Das war natürlich nicht einfach", gab er zu. "Wenn man einen Fehler macht, hat man das erstmal im Hinterkopf. Aber Fehler gehören zum Leben eines Torwarts dazu. Ich glaube, dass meine beiden Spiele danach besser waren. Hoffentlich ist mein nächster Fehler noch weit entfernt."

Das Spiel beim FC Bayern sei im Vergleich zum VfB Stuttgart ein komplett anderes: "In Stuttgart bekam man von der ersten Minute an Schüsse aufs Tor, das ist gut für einen Keeper. Bei den Bayern bekommt man vielleicht nur einen Ball aufs Tor, und den muss man halten, sonst gibt es Ärger." Ulreich war 2015 nach München gewechselt.

FC Bayern: Der erste Tag von Jupp Heynckes © getty 1/13 Er ist wieder da! Jupp Heynckes ist am Montag offiziell als Trainer des FC Bayern München vorgestellt worden. Zunächst stand eine PK im Bauch der Allianz Arena an © getty 2/13 Auf dem Podest demonstrierte der 72-Jährige mit seinen langjährigen Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß Einigkeit © getty 3/13 Hasan Salihamidzic ist laut den drei anderen Granden der "große Gewinner" der Heynckes-Verpflichtung und kann demnach viel vom Altmeister lernen © getty 4/13 "Steht da jetzt wirklich JH?", fragt sich Uli Hoeneß bei diesem Fotoshooting wohl. Die Antwort ist: "Ja, tatsächlich" © getty 5/13 Am Nachmittag ging es für den neuen, alten Trainer an der Säbener Straße erstmals auf den Trainingsplatz © getty 6/13 Dabei präsentierte der Triple-Trainer sein Team - unter anderem mit Peter Hermann (2.v.l.), den die Bayern von Fortuna Düsseldorf verpflichteten, und Hermann Gerland (2.v.r.), der sein Amt als NLZ-Leiter ruhen lässt © getty 7/13 Gespannt schaute sich die Legende die Übungen an © getty 8/13 Zwischendurch zeigte er auch seine eigenen Ballkünste. Ob sich Ousmane Dembele da etwas abschauen kann? © getty 9/13 Immer wieder tauschte sich Heynckes mit seinem Intimus Peter Hermann aus © getty 10/13 Zudem suchte er häufig das Gespräch zu den Spielern. Zwar sind einige noch bei ihren Nationalmannschaften, trotzdem waren ein paar bekannte Gesichter mit von der Partie © getty 11/13 Mit Javi Martinez und David Alaba hatte er auch zwei Triple-Helden von 2013 dabei © getty 12/13 In seiner ersten Trainingseinheit bei seiner bereits vierten Amtszeit in München zeigte sich der 72-Jährige entschlossen © getty 13/13 In den KidsClub wird er allerdings wohl nicht mehr aufgenommen werden

Ulreich: "Ancelotti hat nicht viel gesagt"

Unter Pep Guardiola hatte Ulreich in seiner ersten Saison bei den Bayern nur 40 Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert. Dennoch hat Pep, der mittlerweile Manchester City trainiert, Eindruck bei ihm hinterlassen: "Pep war ein sehr positiver Typ und hat genau gesagt, was er von den Spielern erwartet. Die Trainingseinheiten hatten alle ein sehr hohes Level, er schraubte seine Erwartungen immer weiter nach oben. Er war ein großartiger Trainer."

Ancelotti habe dagegen nicht viel gesagt, "aber er hatte gute taktische Pläne." Die erste Trainingseinheit unter Heynckes sei "sehr gut und sehr intensiv gewesen - und ich hoffe, dass das so bleibt."

Ulreichs Vertrag bei den Bayern läuft im kommenden Sommer aus, in der letzten Saison hatte er mit einem Abschied geliebäugelt. "Im Moment denke ich nicht an meinen nächsten Vertrag", sagte er. "Ich werde mein Bestes geben und dann sehen wir, was passiert." Heynckes hatte Ulreich trotz der Reaktivierung von Tom Starke als derzeitige Nummer eins bestätigt. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich habe großen Respekt vor ihm."