Bayern-Sorgen: "Können wir nicht gebrauchen"

Der FC Bayern München steht vor dem DFB-Pokal-Duell gegen RB Leipzig (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) am Beginn richtungweisender Wochen. Die Verletzung von Thomas Müller kommt deshalb zur Unzeit. Auch Mats Hummels soll angeschlagen sein.

Hummels freut sich auf ein "richtig geiles Fußballspiel". Doch ob der Abwehrchef des FC Bayern am Mittwoch im Pokalkracher bei Vizemeister RB Leipzig überhaupt mitwirken kann, ist offen. Ausgerechnet vor den Wochen der Wahrheit plagen den deutschen Fußball-Rekordmeister und seinen Trainer Jupp Heynckes einige Probleme.

Hummels droht wegen eines Kapselrisses im Sprunggelenk, den er laut Bild-Zeitung am Samstag beim 1:0 in Hamburg erlitten hat, eine Pause. Dabei hatte der 28-Jährige nach der Partie noch gesagt, dass die Verletzung "nicht so wild" sei.

Schlimm hat es auf jeden Fall Thomas Müller erwischt. Der Weltmeister zog sich einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Er fällt voraussichtlich drei Wochen aus - und damit in den wegweisenden Spielen.

"Das können wir momentan nicht gebrauchen. Thomas ist jetzt auch unser Kapitän und ganz wichtig", sagte Arjen Robben - da wusste er noch gar nicht, dass auch Hummels ausfallen dürfte. Der Weltmeister gehört unter Heynckes wieder zu den Säulen des Bayern-Spiels, und auch Müller war auf dem Weg zu alter Stärke. Ein Ausfall der beiden käme zur Unzeit und würde Heynckes' Pläne durchkreuzen.

Heynckes: Siege gegen Glasgow und Freiburg zum Einstand

Zumal nach dem viel versprechenden Auftakt seit dem Amtsantritt des 72-Jährigen mit Zu-Null-Siegen gegen Freiburg (5:0), Celtic Glasgow (3:0) und Hamburg die dicken Brocken und Bewährungsproben erst kommen.

Bereits am Samstag geht es in der Liga ein zweites Mal gegen den Herausforderer Leipzig. Danach folgt am 31. Oktober das Gruppenspiel in der Champions League bei Celtic, das unter dem Motto steht: verlieren verboten! Vier Tage später kommt es zum mit Spannung erwarteten Kracher bei Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Top-11 des 9. Spieltags: Bayerns Krabbe und das 26-Minuten-Monster © getty 1/12 TOR - Rune Jarstein (Hertha BSC): Verhinderte in der ersten Halbzeit mit mehreren guten Paraden einen Rückstand. Hielt in der Schlussminute den Punkt fest, als er Schusters Freistoß aus dem Winkel fischte © getty 2/12 ABWEHR - Wendell (Bayer Leverkusen): Legte das 4:1 von Kevin Volland auf. Hatte in der 75. Minute Pech, als er selbst nur das Aluminium traf © getty 3/12 ABWEHR - Salif Sane (Hannover 96): Spielgestalter mit den meisten Ballaktionen. Gewann 85 Prozent seiner Zweikämpfe und leitete das 2:1 mit ein © getty 4/12 Willi Orban (RB Leipzig): Der Leipziger Abwehrchef gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und verzeichnete mit knapp 92 Prozent angekommener Zuspiele die beste Passquote auf Seiten der Bullen © getty 5/12 MITTELFELD - Marcel Sabitzer (RB Leipzig): Kam kurzfristig in die Startelf und war sofort hellwach. Sorgte mit seinem Treffer für den RBL-Sieg, spielte einige kluge Bälle hinter die VfB-Abwehr und arbeitete auch defensiv hervorragend © getty 6/12 Nuri Sahin (Borussia Dortmund): Sorgte in der 19. Minute für die Dortmunder Führung. Hatte darüber hinaus 90 Ballkontakte und brachte 88 Prozent seiner Pässe an den Mann © getty 7/12 Corentin Tolisso (FC Bayern): Kam schwer in die Partie, nach der Pause aber Antreiber im Mittelfeld. Erzielte den Siegtreffer, bereitete eine Großchance von Lewandowski vor und hatte bei einem Kopfball an den Pfosten Pech © getty 8/12 Julian Brandt (Bayer Leverkusen): Seine Einwechslung und die dadurch entstandenen Umstellungen entschieden das Spiel. Brandt zeigte sich extrem passsicher, knapp 96 Prozent seiner Zuspiele kamen an. Das 3:1 erzielte er selbst, das 5:1 bereitete er vor © getty 9/12 ANGRIFF - Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Hatte die meisten Torschüsse (vier) und Vorlagen (drei), brachte gute Flanken in den BVB-Strafraum und gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe © getty 10/12 Niklas Füllkrug (Hannover 96): Wurde in der 64. Minute eingewechselt und drehte in seinen 26 Minuten auf dem Platz mit seinen beiden Toren eigenhändig das Spiel © getty 11/12 Kingsley Coman (FC Bayern München): Lief Jung davon und sorgte somit für die rote Karte des Hamburgers. Gab drei Torschussvorlagen und schloss drei Mal selbst ab © spox 12/12 So sieht sie aus, die Top-11 des 9. Spieltags

In diesen Spielen wird sich zeigen, wie stabil die Bayern unter Heynckes schon wieder sind. Bereits am Mittwoch könnte zumindest der vage Triple-Traum mit einem Aus im Pokal platzen. Zuletzt war der FC Bayern vor 17 Jahren (1. November 2000) gegen den damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg in der zweiten Runde gescheitert.

Auch Ribery, Neuer und Bernat fehlen

Der Gegner diesmal ist ungleich stärker. Und die Voraussetzungen sind nicht die besten, da die Münchner schon länger auch auf Kapitän Manuel Neuer, Franck Ribery und Juan Bernat verzichten müssen. Javi Martinez hat nach seiner Verletzung im rechten Schultergelenk am Sonntag zwar schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, ob der Spanier dabei sein kann, ist jedoch offen.

Umso mehr müsse der FC Bayern hoffen, so Hummels, "dass wir die Qualität, die wir hoffentlich noch ein bisschen mehr haben, auf den Platz bringen". Gerade in solchen Spielen müsse man "sehr wach sein und schnell denken".

Beim letzten Duell mit Leipzig war das den Bayern nicht gelungen. Schon nach 65 Sekunden hatten sie 0:1 zurückgelegen. Immerhin drehten die Münchner am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison ein 2:4 und gewannen das Spektakel nach fulminantem Schlussspurt 5:4. Wenn es wieder so ausgehen würde, sagte Robben, "unterschreibe ich sofort".