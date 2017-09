Hitzfeld: Nagelsmann soll bei 1899 bleiben

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! CSL Beijing Guoan -

Shanghai SIPG Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco Primeira Liga Porto -

Portimonense J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Ottmar Hitzfeld kritisiert Julian Nagelsmann für seinen Flirt mit dem FC Bayern München und empfiehlt dem Hoffenheim-Trainer, noch einige Jahre bei der TSG zu bleiben. Carlo Ancelotti stärkt Hitzfeld derweil den Rücken.



Das ausführliche Hitzfeld-Interview seht Ihr am Sonntag im Matchday Feature auf DAZN

Hitzfeld ist von Nagelsmanns Qualitäten als Trainer überzeugt: "Nagelsmann ist ein Trainer, der sehr viel Selbstbewusstsein besitzt. Da spürt man, dass er eine Führungspersönlichkeit ist. Er ist gewohnt, ein Team zu führen. Das war ein Glücksgriff von Hopp", sagt der zweifache Champions-League-Sieger im Interview mit DAZN.

Zwar sei es ein "enormes Risiko" für Hoffenheim gewesen, auf den jungen Übungsleiter zu setzen, "aber Nagelsmann hat das Vertrauen zurückgezahlt. Seine Persönlichkeit ist vielleicht einzigartig, weil es viel Autorität verlangt, in so jungen Jahren ein Leader zu sein und so vorauszumarschieren."

Bei all dem Lob kritisierte Hitzfeld den 30-Jährigen jedoch auch für seinen öffentlichen Flirt mit dem FC Bayern. Im Interview mit Eurosport hatte der Emporkömmling zugegeben: "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle." Dafür erntete er im Nachhinein viele kritische Stimmen.

Hitzfeld: Nagelsmann-Aussagen kamen bei Bayern nicht gut an

Hitzfeld stimmt mit ein: "Ich finde es richtig, dass man sagt: Bayern ist ein Wunsch von mir, dort einmal trainieren zu können, mit den Nationalspielern, mit dem Druck etc. Das ist offen und ehrlich. Aber er hat da ein bisschen zu viel Sympathie für Bayern gezeigt und das kam in Hoffenheim nicht gut an und bei Bayern kam es sicherlich auch nicht so gut an." Allerdings werde der TSG-Trainer " aus solchen Interviews lernen".

Für die nähere Zukunft warnte Hitzfeld Nagelsmann davor, den Schritt zu einem großen Klub zu früh zu machen: "Für mich ist wichtig, dass er noch einige Jahre in Hoffenheim bleibt, um sich eben auch weiterzuentwickeln. Aber ich bin überzeugt, in ein paar Jahren wird er sicherlich ein Thema bei Bayern München sein."

Top-11 des 5. Spieltags: Neuer? Wer braucht Neuer? © getty 1/12 Sven Ulreich (FC Bayern München): Hielt seinen Kasten auf Schalke sauber und zeigte dabei drei Paraden © getty 2/12 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach): War gut im Spiel und am zweitöftesten aller Gladbacher am Ball. Das 1:0 durch Raffael bereitete Elvedi vor © getty 3/12 Salif Sane (Hannover 96): War der Fels in der Brandung und gleichzeitig der Aktivposten seiner Mannschaft. Hatte die meisten Ballaktionen, spielte die meisten Pässe und gewann starke 86 Prozent seiner Zweikämpfe © getty 4/12 Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg): Souveräne Defensivleistung des 20-Jährigen. Gewann über 75 Prozent Zweikämpfe, hatte die meisten Ballaktionen (106) und die beste Passquote beim VfL (91,8 Prozent). Dazu: Meiste klärende Aktionen und abgefangene Bälle © getty 5/12 Corentin Tolisso (FC Bayern München): Das 2:0 von James bereitete Tolisso vor. Ansonsten überzeugte der Franzose mit einer soliden Zweikampf- und einer überragenden Passsquote © getty 6/12 Nuri Sahin (Borussia Dortmund): War im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt des Dortmunder Spiels, kein BVB-Kicker war öfter am Ball als Sahin. Stark auch seine Zweikampfquote von knapp 67 Prozent © getty 7/12 Andrej Yarmolenko (Borussia Dortmund): Hatte bei jeder gefährlichen Situation die Füße mit im Spiel. Spielte Sakai in der ersten Halbzeit schwindelig und schlug die Freistoßflanke vor dem Führungstreffer. Legte auch Aubameyangs Treffer zum 2:0 auf © getty 8/12 James Rodriguez (FC Bayern): War bei seinem BL-Startelfdebüt an den entscheidenden Szenen des Spiels beteiligt. Holte den Elfmeter heraus, erzielte das zweite Tor selbst und zeigte beim Assist zum 3:0 sein feines Füßchen © getty 9/12 Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim): Brachte die Hoffenheimer mit einem absoluten Traumtor wieder zurück in die Partie, als er eine Kopfball-Vorlage aus dem Lauf per Direktabnahme oben ins Eck zimmerte. Auch sonst sehr aktiv, gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe © getty 10/12 Raffael (Borussia Mönchengladbach): Leitete seinen Führungstreffer selbst ein und vollstreckte dann stark. Behielt auch beim Elfmeter die Übersicht und verwandelte sicher © getty 11/12 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): Machte sein obligatorisches Tor und zeigte sich auch ansonsten stets aktiv und torgefährlich © spox 12/12 Und so sieht die taktische Ausrichtung der Elf aus

Hitzfeld wünscht sich für Nagelsmann noch "drei, vier Jahre" Hoffenheim

Als Grund nannte der 68-Jährige den Reifeprozess eines jungen Coaches: "Ein Trainerleben kann sehr lange sein, da gibt es viele Stationen. Und man sollte auch - so war zumindest immer mein Credo als Trainer - möglichst langfristig bei einem Verein bleiben und nicht zu schnell den nächsten Klub anstreben, sonst verbraucht man sich auch zu schnell. Und so viele interessante Topklubs gibt es ja nicht."

Insofern gehe es darum, "dass man Erfahrungen sammelt und wenn man bei Hoffenheim Schlagzeilen oder Fehler macht, fällt das vielleicht nicht so auf wie bei Bayern München." Hitzfeld halte es für "wünschenswert, dass er noch möglichst drei, vier Jahre bei Hoffenheim bleibt."

Hitzfeld mit Rückendeckung für Carlo Ancelotti

Ohnehin seien die Spekulationen um einen zeitnahen Nagelsmann-Wechsel zum FC Bayern auch deshalb verfrüht, weil die Kritik am aktuellen Trainer Carlo Ancelotti zu viel sei: "Bei Bayern ist ein bisschen Kritik aufgekommen, weil die Vorbereitung nicht optimal lief."

Die Asienreise mit vier Spielen innerhalb von zehn Tagen gegen schwierige Gegner habe die Aufgabe allerdings auch für den Trainer schwierig gemacht. Deshalb habe Ancelotti Recht damit, wenn er sage, dass die Kritik an seiner Person überzogen sei.

Die Tatsache, dass der Italiener in dieser schwierigen Situation jedoch die Ruhe bewahrte, spricht laut Hitzfeld für dessen Erfahrung: "Er weiß, die Vorbereitung ist schon wichtig, aber nicht so wichtig, wie wenn es Punkte gibt. Dann muss die Mannschaft Präsenz zeigen."

Generell beteuerte Hitzfeld, es Ancelotti zuzutrauen, die Leistung der Mannschaft für die entscheidenden Momente der Saison zum Optimum zu bringen: "Ancelotti ist ein Praktiker. Er weiß, worauf es ankommt. Er ist ja auch ein Trainer, der viel rotiert, der vielen Spielern eine Chance gibt, Spielpraxis zu sammeln. Und er weiß, wie man mit den Kräften haushaltet. Insofern ist Ancelotti für mich ein sehr guter Trainer."