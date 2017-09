Hecking: Auch Bayern droht Verlust von Stars

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag J1 League Live Kawasaki -

Dieter Hecking hat sich zu den zuletzt katastrophalen Ergebnissen der Bundesliga-Klubs im Europapokal geäußert. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach sieht selbst den FC Bayern in Gefahr.

"Du kannst in Paris verlieren und auch zu Hause gegen Real Madrid. Aber es ist schon ein Fingerzeig, dass auch die anderen Mannschaften Probleme haben. Die Bundesliga muss sich wehren und in den nächsten Spielen die Antwort geben. Denn die Situation ist schon so, dass der deutsche Fußball aufpassen muss", sagte Hecking dem Portal Sportbuzzer.

Und der 53-Jährige weiter: "In den anderen Ländern ist viel passiert, da ist viel Geld investiert worden. Im letzten Jahr musste Borussia Dortmund drei Leistungsträger abgeben und ich schließe nicht aus, dass das sogar dem FC Bayern passieren kann. Auch die Bayern sind angreifbar, weil so viel Geld im Markt ist."

Einen konkreten Lösungsvorschlag für die Problematik im deutschen Fußball hat Hecking nicht. Zumal es in Deutschland nicht erwünscht sei, dass Investoren einen Verein übernehmen.

"Wir haben beispielsweise einen Top-Nachwuchs. Nur ist es auch dort zuletzt immer häufiger der Fall gewesen, dass 17- oder 18-Jährige ins Ausland gehen. Es ist eine gefährliche Situation und wir müssen verdammt aufpassen", so der Mann aus Castrop-Rauxel.