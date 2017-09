Alle Infos zu Bayerns Interimstrainer Sagnol

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Willy Sagnol wird am Sonntag als Cheftrainer auf der Bank des FC Bayern München Platz nehmen und damit interimsweise den geschassten Carlo Ancelotti ablösen. Der Franzose kann auf eine lange Spielerkarriere mit vielen Titeln zurückblicken, hat aber auch schon Erfahrungen als Coach vorzuweisen. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zu Sagnol, seiner Laufbahn und seinem Leben wissen müsst.

Willy Sagnol spielte fast ein ganzes Jahrzehnt für den deutschen Rekordmeister und mauserte sich in dieser Zeit zu einem der absoluten Fanlieblinge. Wenn der Mann mit der Rückennummer 2 am Ball war, hallte es stets "Wiiillyyy" durch das Münchner Olympiastadion beziehungsweise durch die Allianz Arena.

Nun ist Sagnol zurück in verantwortungsvoller Position, soll aber nur bei der Hertha als Cheftrainer fungieren, wie Uli Hoeneß bestätigte. "Nach zweiwöchiger Länderspielpause wollen wir Lösung haben", sagte der FCB-Präsident der Westfalenpost.

Wo und wann wurde Willy Sagnol geboren?

Sagnol wurde am 18. März 1977 in Saint-Etienne geboren. Damit ist der 1,82 Meter große Franzose 40 Jahre alt.

Willy Sagnol als Spieler: Position und Vereine

Sagnol wurde in seiner aktiven Zeit hauptsächlich als rechter Außenverteidiger eingesetzt und war vor allem für seine gefährlichen Flanken aus dem Halbfeld bekannt. Bereits mit 13 Jahren wechselte er in die Jugendauswahl der AS Saint-Etienne, wo er später auch seine Profikarriere begann. Den Großteil seiner Laufbahn absolvierte Sagnol beim FCB.

Jahre Verein Spiele (Tore) 1990 - 1995 AS Saint-Etienne (Jugend) - 1994 - 1996 AS Saint-Etienne B 33 (0) 1995 - 1997 AS Saint-Etienne 46 (1) 1997 - 1999 AS Monaco B 4 (0) 1997 - 2000 AS Monaco 71 (0) 2000 - 2009 FC Bayern München 184 (7) 2003 - 2007 FC Bayern München Amateure 3 (0)

In der französischen Nationalmannschaft lief Sagnol fünf Mal für die U20-Auswahl auf, ehe er zwischen 2000 und 2008 insgesamt 58 Länderspiele bestritt. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

Titel: Willy Sagnols Erfolge als Spieler

Französischer Meister: 2000 (AS Monaco)

Ligapokal-Sieger (3 Mal): 2000, 2004, 2007

Deutscher Meister (5 Mal): 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 (FC Bayern München)

DFB-Pokal-Sieger (4 Mal): 2003, 2005, 2006, 2008 (FC Bayern München)

Champions-League-Sieger: 2001 (FC Bayern München)

Weltpokal-Sieger: 2001 (FC Bayern München)

Vize-Weltmeister 2006 (Frankreich)

Confed-Cup-Sieger (2 Mal): 2001, 2003 (Frankreich)

Karriereende: Was machte Willy Sagnol nach seiner Spielerkarriere?

Nachdem Sagnol seine Karriere wegen anhaltenden Achillessehnenbeschwerden im Februar 2009 beendete, begann er im Herbst desselben Jahres eine Ausbildung zum Sport-Generalmanager.

Darüber hinaus arbeitete er als TV-Experte für das französische Fernsehen, ehe er in den Aufsichtsrat von St.-Etienne gewählt wurde. 2011 kehrte er zurück nach München, um dort als Scout zu arbeiten, bevor es ihn zurück nach Frankreich zog, um dort Teammanager der Nationalmannschaft zu werden.

Später übernahm Sagnol das Traineramt der französischen U20- und U21-Nationalmannschaft. 2014 wurde der Rechtsfuß Cheftrainer beim Ligue-1-Klub Girondis Bordeaux. Im März 2016 wurde er nach einer sportlichen Krise des sechsmaligen Meistervereins entlassen.

Während seiner Zeit in Bordeaux geriet Sagnol mit kontroversen Aussagen über afrikanische Spieler in den Fokus der Medien. Später entschuldigte er sich dafür.

Im Sommer 2017 schloss er sich wieder dem FC Bayern an und übernahm das Amt des Co-Trainers unter Carlo Ancelotti. Nachdem dieser am Donnerstag entlassen wurde, wird Sagnol Interimscoach. Damit sitzt er am Sonntag gegen Hertha BSC als Cheftrainer auf der Münchner Bank - und auch nur dann, wie Hoeneß verriet.

Willy Sagnol als Trainer: Stationen

Jahre Station 2013 Frankreichs U20 2013 - 2014 Frankreichs U21 2014 - 2016 Girondins Bordeaux 2017 FC Bayern München (Co-Trainer) 2017 - offen FC Bayern München (Interimstrainer)

Wie lange Sagnol Cheftrainer beim FCB sein wird, ist bisher offen. Nachfolgekandidaten werden schon heiß gehandelt - Thomas Tuchel gilt dabei als Top-Favroit.