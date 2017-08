Hitzfeld: James "kein Messi oder Ronaldo"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! J1 League Kashiwa -

Der ehemalige Meistertrainer Ottmar Hitzfeld sieht Neuzugang James von Bayern München nicht auf absolutem Weltklasse-Niveau. "James ist ein überragender Spieler, der Bayern weiterbringen wird, weil er eine weitere Alternative ist", sagt Hitzfeld.

Im Gespräch mit dem Portal Sportbuzzer fügte Hitzfeld jedoch hinzu: "Er ist kein Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo."

Im Supercup zwischen Hitzfelds Ex-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag (Sa, 20.30 Uhr im LIVETICKER) wird der Kolumbianer aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel fehlen.

Starke Kritik übte Hitzfeld am Transfergebahren in der englischen Premier League. "Die Engländer zahlen zu hohe Ablösesummen - diese machen einen Spieler aber auch nicht besser", sagte der zweimalige Champions-League-Sieger als Trainer: "In England hat man es versäumt, eigenen Nachwuchs zu integrieren, stattdessen zu viele Ausländer gekauft. Wenn man Geld hat, ist die Verlockung natürlich groß. Es ist aber ein Fehler."

Als positives Beispiel für gutes Wirtschaften nannte Hitzfeld Christian Streich, den Trainer des Bundesligisten SC Freiburg. "Christian Streich ist ein Vorbild für seine Kollegen. Er jammert nicht, wenn ihm wieder seine Spieler weggekauft werden. Streich ist immer der Trainer des Jahres, wenn er es wieder schafft, in der Bundesliga zu bleiben", sagte Hitzfeld.