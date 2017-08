Keine Krise: Bayern wieder wie Bayern

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga So 16:00 Die Highlights der Sonntagsspiele CSL Live Shanghai SIPG -

Die Erleichterung war riesig. Nach einer Niederlagenserie in der Vorbereitung fiel von Bayern München nach dem Gewinn des Supercups bei Borussia Dortmund eine große Last ab.

Als Sven Ulreich den entscheidenden Elfmeter von Marc Bartra gehalten hatte, viel von seinen Mitspieler eine große Last ab. Angeführt von Franck Ribery stürmten sie auf ihren Torhüter zu, Arturo Vidal und Rafinha führten derweil vor den eigenen Fans einen wilden Freudentanz auf.

Nach einer ungewohnten Niederlagenserie in der Vorbereitung war die Erleichterung bei den Profis des deutschen Rekordmeisters Bayern München nach dem Sieg im Supercup bei Erzrivale Borussia Dortmund riesig. Zu Sambaklängen wurde der erste offizielle Titel der Saison in der Kabine ausgelassen gefeiert.

"Das lag am Druck. Für uns war es sehr wichtig, um die Niederlagen in der Vorbereitung abzustreifen. Es war eine Wohltat zu gewinnen", sagte Thomas Müller nach dem 2:2 (1:1) in der regulären Spielzeit und dem 5:4-Erfolg im folgenden Elfmeterschießen beim DFB-Pokalsieger.

Salihamidzic: Wieder wie Bayern München

Die Bedenken und Sorgen nach fünf Pleiten in den vergangenen sechs Testspielen waren mit einem Mal verflogen. "Heute war wichtig, dass wir wieder wie Bayern München gespielt haben", sagte der neue Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Besonders in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Gäste in starker Verfassung und hätten mehr verdient gehabt als den Ausgleich von Robert Lewandowski (18.). "Das war eine sehr klare Steigerung trotz der dünnen Personaldecke", sagte Weltmeister Mats Hummels und schickte eine Kampfansage an die angesichts der schwachen Leistungen in der Vorbereitung hoffnungsvollere Konkurrenz hinterher: "Wir werden uns jetzt jede Woche unserer Topform nähern."

Supercup 2017, BVB - FCB: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Der FC Bayern hat den ersten Titel der Saison eingefahren und den Supercup gegen den BVB gewonnen. Hier gibt es die Noten von SPOX und LigaInsider. Das Elfmterschießen fließt nicht in die Wertung ein © getty 2/29 Roman Bürki: Zeigte erst starke Reflexe, hatte dann aber Pech beim Eigentor. Hielt einen Elfmeter. Note: 2,5 © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Ribery stellte ihn immer wieder vor erhebliche Probleme, stabilisierte sich etwas im Lauf des Spiels. Note: 4 © getty 4/29 Sokratis: Heißes Duell mit Lewandowski, oft an der Grenze - beeindruckende Zweikampfquote von knapp 80 Prozent. Note: 3 © getty 5/29 Marc Bartra: Organisierte das Dortmunder Aufbauspiel und bewies dabei Passsicherheit. Note: 3 © getty 6/29 Dan-Axel Zagadou: Hatte Probleme, seine Seite dicht zu bekommen, wurde immer wieder von Kimmich überlaufen. In der zweiten Halbzeit besser. Note: 4 © getty 7/29 Nuri Sahin: Bemühte Vorstellung, kein Dortmunder spielte mehr Pässe als er. Note: 2,5 © getty 8/29 Gonzalo Castro: Kam gut in die Partie, tauchte dann aber etwas unter und war nicht so dominant wie Sahin. Note: 3 © getty 9/29 Mo Dahoud: Durchwachsenes Pflichtspieldebüt. Fiel in der ersten Halbzeit kaum auf und wurde folgerichtig ausgewechselt. Note: 3,5 © getty 10/29 Christian Pulisic: Brachte den BVB mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und rackerte sich dann ab - kein Dortmunder bestritt mehr Zweikämpfe. Note: 2 © getty 11/29 Ousmane Dembele: Hatte zu Beginn Probleme, fand dann aber mehr Bindung zum Spiel. Herausragender Pass vor dem 2:1 durch Aubameyang. Note: 2,5 © getty 12/29 Pierre-Emerick Aubameyang: Erzielte mit einem starken Heber das zwischenzeitliche 2:1 - das war aber auch der einzige Abschluss des Gabnuers. Note: 3 © getty 13/29 Sebastian Rode: Kam nach der Halbzeit für Dahoud erledigte seine Aufgabe im Mittelfeld solide. Note: 3 © getty 14/29 Felix Passlack: Kam in der 77. Minute für Zagadou. Keine Bewertung © getty 15/29 Maximilian Philipp: Ersetzte Pulisic in der Nachspielzeit. Keine Bewertung © getty 16/29 Sven Ulreich: Hielt beim Elfmeterschießen zwei Versuche, an den Gegentoren im Spiel letztlich schuldlos. Insgesamt in der regulären Spielzeit wenig gefordert. Note: 3,5 © getty 17/29 Joshua Kimmich: Ganz starke Vorstellung des Rechtsverteidigers - sowohl defensiv als auch offensiv. Bereitete das zwischenzeitliche 1:1 mustergültig vor, auch am 2:2 beteiligt. Note: 2 © getty 18/29 Mats Hummels: Baute das Spiel aus der Innenverteidigung heraus auf - dabei unterliefen ihm aber mehr Fehlpässe als gewohnt. Note: 3,5 © getty 19/29 Javi Martinez: Leistete sich vor dem zwischenzeitlichen 0:1 einen bösen Schnitzer und wurde in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Note: 5 © getty 20/29 Rafinha: Gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe und machte auf ungewohnter Position ein ordentliches Spiel. Note: 3 © getty 21/29 Correntin Tolisso: War deutlich weniger präsent als seine beiden Mittelfeld-Kollegen Vidal und Rudy. Griff Bayern an, rückte er ins Zentrum, im Defensivspiel direkt vor Kimmich auf der rechten Seite. Note: 4,5 © getty 22/29 Sebastian Rudy: Glänzte an der Seite von Vidal mit etlichen starken Pässen. Verstand es, das Angriffsspiel der Münchner einzuleiten. Note: 2 © getty 23/29 Arturo Vidal: Kein Bayern-Spieler war öfter am Ball als Vidal, allerdings immer wieder mit falschen Entscheidungen und etwas übereifrig Note: 3,5 © getty 24/29 Thomas Müller: Trug die Kapitänsbinde und agierte größtenteils auf rechts oder um Lewandowski herum. Kam dreimal zum Abschluss, hatte dabei etwas Pech. Note: 2,5 © getty 25/29 Franck Ribery: Zeigte einige starke Dribblings und belebte somit das Spiel der Münchner über die linke Seite. Note: 2,5 © getty 26/29 Robert Lewandowski: Traf zwar zum 1:1, hatte gegen Sokratis aber einen schweren Stand. Ließ die Chance auf das 2:1 leichtfertig liegen, während Aubameyang im Gegenzug traf. Note: 3 © getty 27/29 Niklas Süle: Verwandelte seinen Elfmeter in beeindruckender Manier, gewann alle drei Zweikämpfe, die er nach seiner Einwechslung bestritt. Note: 3 © getty 28/29 Kingsley Coman: Nach seiner Einwechslung bemüht, aber ohne wirklich nennenswerte Aktionen. Note: 3,5 © getty 29/29 Renato Sanches: Kam in der 84. Minute für Tolisso und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Keine Bewertung

Rummenigge zufrieden: Keine Krise

In der zweiten Halbzeit waren die Bayern davon allerdings ein gutes Stück entfernt, erst ein Eigentor von BVB-Schlussmann Roman Bürki (88.) brachte sie nach den Gegentoren von Christian Pulisic (12.) und Pierre-Emerick Aubameyang (71.) ins Elfmeterschießen.

"Wir haben gezeigt, dass wir in keiner Krise sind. Heute hat die Mannschaft bewiesen, dass sie sich auf den Punkt konzentrieren kann", lobte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, während Salihamidzic zufrieden feststellte, dass die Mannschaft "Charakter gezeigt" habe und "immer wieder zurückgekommen" sei.

Mit zwei gehaltenen Elfmetern avancierte Ulreich dabei zum Matchwinner. "Wir sind auch jetzt nicht am Limit, aber auf einem guten Weg. Das hat nach der nicht so guten Vorbereitung gut getan", sagte der Ersatz von Weltmeister Manuel Neuer.

Sorgen um Martinez

Bei aller Freude über das gewonnene Prestigeduell und den sechsten Supercup-Triumph äußerten die Profis aber auch versteckte Kritik an den hohen Belastungen in den vergangenen Wochen. Telekom Cup, Asienreise, Audi Cup - eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.

Hummels freut sich daher auf "normale Trainingswochen" mit "nicht so vielen nicht-sportlichen Terminen" und auch Müller betonte, dass man jetzt "zwei Wochen Zeit" habe, "um zu trainieren."

Dies wird auch Coach Carlo Ancelotti erfreuen, auch wenn er den nächsten Ausfall nach Neuer, James, Thiago, Jerome Boateng, Arjen Robben, David Alaba und Juan Bernat befürchten muss. Javi Martinez, der beim ersten Gegentreffer gepatzt hatte, humpelte in der zweiten Halbzeit mit einer Wadenverletzung vom Feld.

BVB benötigt Zeit

Dem BVB ergeht es nicht besser. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt musste Trainer Peter Bosz auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Trotz einer Leistungssteigerung nach der Pause haben aber auch die Schwarz-Gelben noch viel Luft nach oben.

"Wir brauchen noch Zeit", sagte Abwehrchef Sokratis angesichts des neuen Spielsystems unter Bosz. "Die zweite Halbzeit ging komplett an uns. Deshalb ist es bitter zu verlieren. Wir sind aber auf dem Weg besser zu werden", erklärte Nuri Sahin.