Bayern-Start mit Hindernissen

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union

Ohne die vier Neuzugänge und mit einigen offenen Fragen: Der FC Bayern München ist am Samstag mit Hindernissen in die neue Saison gestartet. Trainer Carlo Ancelotti konnte neben seinem neuen Assistenten Willy Sagnol gerade einmal acht Profis um Superstar Franck Ribery sowie die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller zur ersten Einheit begrüßen.

Nicht mit dabei war auch U21-Europameister Serge Gnabry. Doch dessen Zukunft beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist offen. "Er wird bei uns starten. Nach der Vorbereitung werden wir eine Entscheidung treffen. Wir werden sehen, ob er bleibt", sagte Ancelotti.

Die Bayern hatten den 21 Jahre alten Offensivspieler für acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet. Zuletzt gab es aber angesichts der großen Konkurrenz auf den Außenbahnen (Ribéry, Arjen Robben, Kingsley Coman) immer wieder Gerüchte um ein Leihgeschäft. Als Favorit wurde 1899 Hoffenheim genannt.

Möglicherweise hängt dies aber auch davon ab, ob die Bayern einen Abnehmer für Douglas Costa finden, der mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wird. Gnabry wird nach seiner EM-Teilnahme erst am 29. Juli beim FC Bayern erwartet.

"Können auch so in die Saison starten"

Dann steigen auch die Neuzugänge Sebastian Rudy (ablösefrei) und Niklas Süle (25 Millionen Euro/beide Hoffenheim) ein, die noch beim Confed Cup im Einsatz sind. Rekordmann Corentin Tolisso (Olympique Lyon/41,5) kommt ab 10. Juli wie auch die Stars Arjen Robben oder Robert Lewandowski.

Die fixen Bundesliga-Neuzugänge 2017/2018 © getty 1/64 Mahmoud Dahoud, Niklas Süle, John Anthony Brooks - die Bundesligisten greifen tief in die Tasche, um sich für die neue Saison 2017/2018 zu rüsten. SPOX zeigt die fixen Transfers. © getty 2/64 FC BAYERN MÜNCHEN: Kingsley Coman, für 21 Millionen Euro von Juventus Turin (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 3/64 Corentin Tolisso, für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon © getty 4/64 Niklas Süle, für 20 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 5/64 Sebastian Rudy, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 6/64 Serge Gnabry, für 8 Millionen Euro von Werder Bremen © getty 7/64 RB Leipzig: Yvon Mvogo, für 5 Millionen Euro vom BSC Young Boys © getty 8/64 Ibrahima Konate, ablösefrei vom FC Sochaux © getty 9/64 Bruma, für 12,5 Millionen Euro von Galatasaray © getty 10/64 Konrad Laimer, für 7 Millionen Euro von Red Bull Salzburg © getty 11/64 BORUSSIA DORTMUND: Mahmoud Dahoud, für 12 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach © getty 12/64 Ömer Toprak, für 12 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 13/64 Maximilian Philipp, für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 14/64 Dan-Axel Zagadou, von Paris Saint-Germain © getty 15/64 TSG 1899 HOFFENHEIM: Florian Grillitsch, ablösefrei vom SV Werder Bremen © getty 16/64 Justin Hoogma, für 2 Millionen Euro von Heracles Almelo © getty 17/64 Havard Nordtveit, für 7 Millionen Euro von West Ham United © getty 18/64 Robert Zulj, ablösefrei von Greuther Fürth © getty 19/64 1. FC KÖLN: Jannes Horn, für 7 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg © getty 20/64 Jhon Cordoba, für 17 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05 © getty 21/64 HERTHA BSC: Davie Selke, für 8,5 Millionen Euro von RB Leipzig © getty 22/64 Matthew Leckie, für 3 Millionen Euro vom FC Ingolstadt 04 © getty 23/64 Karim Rekik, für 2,5 Millionen Euro von Olympique Marseille © getty 24/64 SC FREIBURG: Florian Niederlechner, für 2,3 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 25/64 Pascal Stenzel, für 4 Millionen Euro von Borussia Dortmund (bereits zuvor ausgeliehen) © getty 26/64 SV WERDER BREMEN: Ludwig Augustinsson, für 4,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen © getty 27/64 Jerome Gondorf, für 1,2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98 © getty 28/64 Jiri Pavlenka, für 3 Millionen Euro von Slavia Prag © getty 29/64 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Vincenzo Grifo, für 6 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 30/64 Denis Zakaria, für 10 Millionen Euro von Young Boys Bern © getty 31/64 Mickael Cuisance, für 250.000 Euro aus der U19 des AS Nancy © getty 32/64 Reece Oxford, Leihe von West Ham United © getty 33/64 FC SCHALKE 04: Nabil Bentaleb, für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 34/64 Yevhen Konoplyanka, für 12,5 Millionen Euro vom FC Sevilla (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 35/64 Pablo Insua, für 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna © getty 36/64 EINTRACHT FRANKFURT: Sebastien Haller, für 7 Millionen Euro vom FC Utrecht © getty 37/64 Gelson Fernandes, für 500.000 Euro von Stade Rennes © getty 38/64 Danny da Costa, für eine Million Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 39/64 Jan Zimmermann, ablösefrei von 1860 München © getty 40/64 Carlos Salcedo, für 450.000 Euro Leihe von Deportivo Guadalajara © getty 41/64 Daichi Kamada, für 1,6 Millionen Euro von Sagan Tosu © getty 42/64 BAYER 04 LEVERKUSEN: Dominik Kohr, für 2 Millionen Euro vom FC Augsburg © getty 43/64 FC AUGSBURG: Rani Khedira, ablösefrei von RB Leipzig © getty 44/64 Fabian Giefer, für 750.000 Euro vom FC Schalke 04 © getty 45/64 Marcel Heller, ablösefrei von Darmstadt 98 © getty 46/64 HAMBURGER SV: Julian Pollersbeck, für 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern © getty 47/64 Kyriakos Papadopoulos, für 6,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen (war bereits ausgeliehen) © getty 48/64 Bjarne Thoelke, ablösefrei vom Karlsruher SC © getty 49/64 Andre Hahn, für 6 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach © getty 50/64 1. FSV MAINZ 05: Rene Adler, ablösefrei vom Hamburger SV © getty 51/64 Alexandru Maxim, für 3 Millionen Euro vom VfB Stuttgart © getty 52/64 Viktor Fischer, Ablöse unbekannt, vom FC Middlesbrough © getty 53/64 Kenan Kodro, für 1,75 Millionen Euro von CA Osasuna © getty 54/64 VFL WOLFSBURG: Marvin Stefaniak, für 2 Millionen Euro von der SG Dynamo Dresden © getty 55/64 John Anthony Brooks, für 17 Millionen Euro von Hertha BSC © getty 56/64 Felix Uduokhai, für eine Million Euro von 1860 München © getty 57/64 William, für 5 Millionen Euro von SC Internacional Porto Alegre © getty 58/64 Nany Landry Dimata, für 10 Millionen Euro von KV Oostende © getty 59/64 VFB STUTTGART: Orel Mangala, für 1,8 Millionen Euro von RSC Anderlecht © getty 60/64 Benjamin Hadzic, ablösefrei von Bayern München U19 © getty 61/64 HANNOVER 96: Pirmin Schwegler, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 62/64 Matthias Ostrzolek, ablösefrei vom Hamburger SV © getty 63/64 Michael Esser, für 2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98 © getty 64/64 Julian Korb, für 3 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach

Ancelotti zeigte sich beim Auftakt mit dem Kader "glücklich", es könnte sich bis zum Transferschluss am 31. August aber noch etwas tun. "Wenn sich gute Möglichkeiten ergeben, ist der Verein bereit. Vielleicht kommen noch ein oder zwei Neue", betonte der 58 Jahre alte Italiener, "wenn nicht, ist der Kader auch stark. Wir haben vier gute Spieler dazu bekommen, wir können auch so in die Saison starten und ein gutes Jahr haben."

"Bayern ist kein verrückter Klub"

Nach wie vor wird Alexis Sanchez vom FC Arsenal mit den Bayern in Verbindung gebracht. "Es gibt viele Gerüchte. Alexis ist ein großer Spieler, aber nicht der Einzige", sagte Ancelotti, schloss aber gleichzeitig einen Wahnsinnstransfer aus: "Der Markt ist im Moment etwas verrückt - und Bayern ist kein verrückter Klub. Ich frage nicht nach Spielern, die nur für verrückte Summen kommen werden." Dazu würde auch Sanchez gehören.

Angeschlagen sind nach wie vor Torwart Manuel Neuer und sein Ersatz Sven Ulreich. Vor allem bei Neuer könnte es bis zum ersten Pflichtspiel am 5. August, wenn es gegen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund um den Supercup geht, eng werden. Wenigstens ist Javi Martínez (Schlüsselbeinbruch) wieder fit. Weltmeister Jerome Boateng, der sich im Saisonfinale eine Muskelverletzung zugezogen hatte, trainierte am Samstag individuell.