Hummels: "Können viel aus China-Zeit lernen"

International Champions Cup Live FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Super Liga Rad -

Crvena zvezda Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom

Nach der 0:4-Klatsche des FC Bayern München gegen AC Mailand sprachen die Ersten bereits über eine Krise beim deutschen Rekordmeister. Nachdem der FCB im Anschluss gegen den FC Chelsea im International Champions Cup mit 3:2 gewinnen konnte, scheinen die Wogen wieder geglättet zu sein. Auch Thomas Müller und Mats Hummels ziehen ein positives Fazit nach der bald endenden Zwölf-Tage-Reise.

"Jetzt ist wieder alles super, die Meisterschaft ist sicher und dass wir Champions-League-Sieger werden, das ist auch so gut wie sicher", scherzte Thomas Müller im kicker nach dem Sieg über Chelsea.

Gleich danach schob er jedoch hinterher: "Es ist auch mal gut, in der Vorbereitung eine mitzukriegen. Weil dann gehst du in dich, dann überlegst du, was muss ich in solchen Situationen machen. Wir haben viel gesprochen. Das hat uns auf jeden Fall gut getan." Müller trug mit seinem Doppelpack gegen Chelsea maßgeblich zum Sieg gegen den englischen Meister bei.

Hummels befürwortet Konkurrenzkampf

Auch Mats Hummels zog ein positives Fazit der Asien-Reise: "Wir können viel aus der Zeit in China lernen und für mich ist es ein guter Trip, denn wir hatten schwierige Voraussetzungen zum Trainieren und Spielen. Deshalb wird es dann viel einfacher, bei 15 Grad weniger in Deutschland zu rennen."

Rennen müssen einige Spieler im Kader des Rekordmeisters, da mit vielen Neuverpflichtungen der Konkurrenzkampf gestiegen ist. So muss auch Hummels nach der Verpflichtung von Niklas Süle um seinen Platz kämpfen. Dieser Umstand stört Hummels nicht, "denn das sorgt dafür, dass jeder hart arbeitet und motiviert bleibt. Du musst einfach besser sein, als ein anderer Spieler. Wenn nicht, musst du auf deine Chance warten und dein Bestes geben."