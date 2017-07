Rummenigge: "Zynisch und unsolidarisch"

International Champions Cup Live FC Bayern München -

Inter Mailand UEFA Europa League Sturm Graz -

Fenerbahce Copa Sudamericana Arsenal -

Recife Copa do Brasil Paranaense -

Gremio First Division A Antwerpen -

Anderlecht J1 League Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Omiya International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies SV Werder Bremen -

West Ham Premier League Kamjanske -

Schachtjor Donezk Emirates Cup Arsenal -

Benfica First Division A Lokeren -

Brügge Super Liga Partizan -

Javor 1. HNL Rijeka -

Istra Super Cup Monaco -

PSG Serie A Palmeiras -

Avai International Champions Cup Man City -

Tottenham International Champions Cup Real Madrid -

Barcelona CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Brondby -

Lyngby Super Liga Rad -

Crvena zvezda Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die kritische Einschätzung von Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl über die Asientour des deutschen Rekordmeisters gekontert. "Ich finde die Aussage ein Stück zynisch und auch unsolidarisch", sagte Rummenigge zum Abschluss der Reise in Singapur.

Klubs wie der FC Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04 hätten "einen Dienst pro Bundesliga-TV-Vermarktung geleistet. Und alle die, die nach wie vor eben den einfachen Weg wählen und sich in Österreich oder der Schweiz vorbereiten, da bin ich mal sehr skeptisch, ob die damit einen großen Beitrag zum Wohle der Bundesliga leisten", sagte der Bayern-Boss.

Hasenhüttl hatte es als "krass" bezeichnet, was den Profis in einigen Top-Klubs auf Marketingtrips zugemutet werde. Er bereitete sein Team stattdessen in Leogang/Österreich vor. Dafür sei er "sehr dankbar", so Hasenhüttl.

Bayern und Dortmund als "Lokomotive"

Für Rummenigge ist es im Kampf um mehr Geld aus der Auslandsvermarktung "aber notwendig, eine gewisse Art von Strapaze auf sich zu nehmen. Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund - die großen Klubs der Bundesliga müssen hier als Lokomotive voranfahren."

Die strapaziöse Asientour mit vier Spielen in China und Singapur sei "die beste des FC Bayern überhaupt", sagte der Bayern-Boss. Man habe "alle Ziele komplett erreicht. Großartige Reise, totaler Erfolg, alles wunderbar." Dass Präsident Uli Hoeneß die Reise, die den Bayern angeblich rund zehn Millionen Euro einbringt, als "grenzwertig" bezeichnet hatte, sei der Emotion nach dem 0:4 gegen den AC Mailand geschuldet gewesen. Auch Hoeneß sei "absolut happy".