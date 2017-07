FCB-Chef: "Robben nach China? Applaus!"

Erlebe

live UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United

Jörg Wacker vom FC Bayern München würde sich über einen Transfer von Arjen Robben nach China freuen. Der Marketing-Vorstand sieht großes Potenzial in Asien.

"Wir wissen, dass aktuelle Statistiken von Sympathisanten und nicht von Fans sprechen. In China haben wir demnach mehr als 130 Millionen Sympathisanten, insgesamt gibt es mehr als 200 Millionen Fußball-Sympathisanten", erklärte Wacker im Interview mit der tz.

Der FCB nimmt große Mühen auf sich, um in China zu glänzen. Das Potenzial ist laut Wacker enorm: "Die Bundesliga wird aktuell bei CCTV ausgestrahlt - technische Reichweite für mehr als 340 Millionen Fernseh-Haushalte. Das alles sind unglaubliche Zahlen und zeigen, wie attraktiv der Markt China ist."

Kein Chinese mit Qualität für FC Bayern

Einen Chinesen werde man allerdings so bald nicht im Kader finden: "Es gibt aktuell keinen chinesischen Spieler, der die Qualität hat, beim FC Bayern München zu spielen. Und bei uns wird über den Kader ausschließlich sportlich entschieden", erklärt Wacker.

Somit würde er sich vielmehr freuen, wenn es Stars vom FC Bayern nach China zieht. Angesprochen darauf, ob er einen Wechsel von Arjen Robben in die chinesische Super League befürworten würde, sagte Wacker: "Klar! Das gilt für jeden Spieler, Ex-Spieler oder Botschafter, der die Marke des FC Bayern weltweit transportiert. Da bin ich der Erste, der sich freut und applaudiert. Wenn das verstärkt in unseren Fokus-Märkten passiert - umso besser", so Wacker.

Die Trikots der Bundesligisten in der Saison 2017/18 © bvb 1/45 Der Trikotsatz des BVB ist nun komplett. Auswärts treten die Borussen in der kommenden Saison in schwarz an © getty 2/45 Im eigenen Stadion gibt's edle Querstreifen © bvb twitter 3/45 Auch auf dem Kleiderhaken machen sich die Dinger gut © BVB 4/45 Und wenn beide Trikots nicht passen, gibt's das Ausweichtrikot. Das sieht dann allerdings noch etwas ... nun ja .. gewöhnungsbedürftig aus © getty 5/45 Das Heimtrikot von Bayer Leverkusen kommt recht dunkel daher. Nur auf der linken Seite haben sich ein paar rote Streifen eingeschlichen © 1.fc koeln 6/45 Das Ausweich-Trikot des 1. FC Köln erinnert doch stark an das 3. Trikot von Borussia Dortmund - und an einen Schlafanzug... © 1.fc koeln 7/45 "Spürbar anders" steht im Kragen des neuen Heimtrikots des 1. FC Köln. Das sieht man ... auch wenn böse Zungen behaupten, dass das Trikot aussieht wie eine Einkaufstüte © 1.fc koeln 8/45 Auswärts läuft der Effzeh in knallrot auf. Der Dom sticht natürlich sofort ins Auge © adidas 9/45 Das Streifendesign des neuen HSV-Trikots ist inspiriert vom Meistertrikot 1983, das nur am letzten Spieltag getragen wurde. Schnieke! © getty 10/45 Eigentlich sollte das neue VfB-Trikot erst am 4. Juli veröffentlicht und verkauft werden. Doch ein Laden in der Stuttgarter Innenstadt bot das Trikot aus Versehen früher zum Verkauf an. Der Verein zog nach und präsentierte das Leibchen früher als geplant © vfb 11/45 Das Auswärtstrikot wurde wie geplant beim Trainingsauftakt präsentiert. Rot? Okay, das was abzusehen. Aber die Punkte kommen unerwartet. Genau wie ... © vfb 12/45 ... das neue Torwarttrikot der Schwaben © vfb 13/45 Das Ausweichtrikot kommt dagegen schon eher wieder schlicht daher © leipzig 14/45 Der Vizemeister wird auch in der kommenden Saison in weiß auflaufen, klar. Die Ärmel überraschen allerdings dann doch etwas. Jeder Kletterspezialist bei der Tour de France wäre neidisch © leipzig 15/45 Auch auf dem Auswärtstrikot gibt's lustige Muster auf dem Ärmel © vflwolfsburg 16/45 Auch der VfL Wolfsburg versucht, die Gegner mit wilden Mustern durcheinander zu bringen. Auf der Brust ist ein wildes, grünes X zu sehen © vfl wolfsburg 17/45 Auswärts sieht's anders aus. Dieses Trikot ist blau. Einfach nur blau. © getty 18/45 Der FC Augsburg bleibt sich recht treu: Das Heimtrikot vereint mit Rot, Weiß und Grün alle Vereinsfarben. Auswärtsfahrten werden von nun an in Grün angetreten © fcbayern.de 19/45 Tadaaa! Auch das Auswärtstrikot der Bayern ist offiziell: Dunkelblau mit rotem Querstreifen... erinnert an die Jahrtausendwende © fcbayern.de 20/45 Cooles Trikot, coole Typen © fc bayern 21/45 Meimeimei, ist das brutal, wie die dreingucken. Ach ja, das neue Torwartleiberl von Manuel Neuer haben die Münchner auch präsentiert © fc bayern 22/45 Da ist das Ding! Thomas Müller im neuen Heim-Trikot des FC Bayern in der Saison 2017/18 © footyheadlines 23/45 Juan Bernat allein in der Südkurve. Ob er das Trikot auch während der Saison mal im Block trägt? © FC Bayern München 24/45 Manuel Neuer scheint sich im neuen Arbeitsoutfit schon mal recht wohl zu fühlen © footyheadlines.com 25/45 Dahoam in rot und sonst? Angeblich gibt's als drittes Trikot die weiße Bestie mit roten Nähten © werder.de 26/45 Und auswärts: lebenslang weiß und lebenslang lila © werder.de 27/45 Lebenslang grün-weiß: Werder in der neuen Saison ins grün-grün. © getty 28/45 Hertha BSC liebt große Gesten - und so präsentierte die Alte Dame ihr neues Trikot pathetisch auf der Berliner Siegessäule. Auf Twitter garniert mit dem Spruch "Auf eine goldene Zukunft" © getty 29/45 Und so sieht das Ganze in der Totale aus © hannover 96 30/45 Hannover 96 stellt seine Jerseys für die neue Saison vor. Dabei setzen die Niedersachsen einmal mehr auf Tradition © hannover 96 31/45 Zu Hause rot... © hannover 96 32/45 ...auf des Gegners Platz grün (man beachte bei beiden Hemden den Farbverlauf im unteren Bereich - gewieft!)... © hannover 96 33/45 ...und beim dritten Jersey weiß mit grün-schwarzen Schrägstreifen © Borussia Mönchengladbach 34/45 Das neue Trikot von Borussia Mönchengladbach ist - sagen wir mal - speziell. Das Schwarz an Ärmel und Seiten ist doch etwas gewöhnunsbedürftig © Borussia Mönchengladbach 35/45 Die Ansicht von vorne und hinten sieht da schon etwas schöner aus © Eintracht Frankfurt 36/45 Eintracht Frankfurt präsentiert das neue Trikot mit einer Kaufempfehlung. Kann man machen, muss man aber nicht © Eintracht Frankfurt 37/45 Die Präsentation ist dann auch wie das Trikot: eher schlicht © TSG Hoffenheim 38/45 Die TSG Hoffenheim geht im Vergleich einen deutlich schickeren Weg. Aus dem grellen Blau wird ein Übergang von dunkel in hell © schalke 04 39/45 Schalkes Auswärtstrikot ist zwar klassisch weiß, überrascht jedoch mit wilden grauen Streifen © Twitter 40/45 Das angebliche Ausweichtrikot der Königsblauen ist im Design doch eher wenig königlich. Schlecht sieht es aber nicht aus © Footy Headlines 41/45 Beim SC Freiburg vertrauen die Designer auf ein schlichtes Design. Sieht dennoch ganz gut aus © Footy Headlines 42/45 Im Gegensatz zu so mancher Bundesliga-Konkurrenz verzichtete man im Breisgau auf eine pompöse Vorstellung. Im letzten Heimspiel gegen Ingolstadt wurde einfach das neue Gewand übergeworfen © Footy Headlines 43/45 Bei Mainz 05 vertraut man weiterhin auf eine Kombination aus Rot und Weiß © Footy Headlines 44/45 Dafür haben es die 05er aber mit den kleinen Details. Hinten ist das Gründungsjahr des Vereins in den Kragen gestickt © Footy Headlines 45/45 Sind Rot und Weiß nicht die passenden Farben, haben die Mainzer natürlich auch Alternativen. Ob nun Blau oder Schwarz-Grau, auch die Trikots Nummer zwei und drei lassen sich durchaus sehen

Nächstes Ziel ist Südamerika

Der nächste Markt neben China soll laut Wacker Südamerika werden. Das passt gut zur Verpflichtung von James Rodriguez, der den Bayern schon einen deutlichen Zuwachs an Followern bescherte: "Nun ist natürlich auch mit der Verpflichtung von James Kolumbien im Fokus."

Von den USA aus soll expandiert werden: "Es gibt in Südamerika kein spezielles Land. Chile liegt wegen Arturo Vidal auf der Hand. Mexiko ist sehr spannend, weil die Mexikaner extrem fußballbegeistert sind." Klar sei jedoch: "Mit kleinen Schritten."