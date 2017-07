Ancelotti: Süle und Rudy machen uns besser

2. Liga So Jetzt Sonntags-Highlights: SGD-MSV, Club-Lautern Emirates Cup Live Arsenal -

Die Neuzugänge Niklas Süle und Sebastian Rudy glauben trotz großer Konkurrenz an ihre Chance bei Bayern München. "Niki und ich wissen, was wir können, sonst würden wir diesen Schritt nicht gehen", sagte Rudy gelassen bei der offziellen Vorstellung der beiden Nationalspieler durch die Bayern am Sonntagnachmittag. Er betonte, beide wollten es "auch den Kritikern beweisen, dass sie falsch liegen".

Für Verteidiger Süle hat der FC Bayern rund 20 Millionen Euro an 1899 Hoffenheim bezahlt, Rudy dagegen kam ablösefrei von den Kraichgauern. "Wir sind sicher, das sie uns verbessern und dass sie uns konkurrenzfähiger machen. Sie sind junge Spieler mit großem Selbstvertrauen. Ich bin sicher, sie werden eine fantastische Saison haben", sagte Trainer Carlo Ancelotti über die Nationalspieler, die nach dem Gewinn des Confed Cups und ihrem Urlaub am Sonntag erstmals mit der gesamten Mannschaft trainierten.

Süle sagte über seinen Wechsel, der ihn zum Konkurrenten der Weltmeister Jerome Boateng und Mats Hummels sowie von Javi Martínez macht, es gebe "doch nichts Besseres für einen jungen Spieler wie mich, mit und von den Besten der Welt zu lernen. Es ist eine Riesenaufgabe für mich, denen Druck zu machen und irgendwann zu spielen". Rudy ergänzte: "Ich scheue mich vor niemandem. Klar ist die Konkurrenz groß. Ich will lernen. Ich will meine Grenzen kennenlernen."