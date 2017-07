Müller: "Das ist eine Frage der Mentalität"

Erlebe

deinen Sport

live Serie A So Live Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Thomas Müller führte den FC Bayern München als Kapitän zum Sieg beim Telekom Cup. Für Trainer Carlo Ancelotti war er im Finale der beste Spieler auf dem Platz. In der Mixed Zone des Gladbacher Borussia-Parks stellte sich Müller den Fragen der Journalisten.

Frage: Herr Müller, der erste Titel der Saison ist eingefahren, wie fällt Ihr Fazit nach dem Gewinn des Telekom Cups aus?

Thomas Müller: Wir haben in beiden Spielen gut gespielt, waren drückend überlegen und haben guten Fußball gezeigt. Man konnte nicht erwarten, dass wir so überzeugend auftreten. Wir haben uns das natürlich vorgenommen, aber man weiß nie, was in Spielen gegen Bundesligamannschaften passiert.

Frage: Wie kommt es zu dieser erstaunlichen Frühform im Vergleich zu den drei anderen Bundesligateams?

Müller: Wir haben gute Spieler, wir sind motiviert und das ist dann schon eine gute Mischung.

Frage: Das Spiel wirkte auch mit den Neuzugängen schon recht harmonisch. Wie gelingt das nach so kurzer Vorbereitungszeit?

Müller: Fußball auf Top-Niveau ist auf allen Kontinenten ziemlich identisch, deswegen gibt's da keine Schwierigkeiten. Unsere Grundidee ist immer, den Ball laufen zu lassen, schnell die Seiten zu verlagern, uns mit ein, zwei Kontakten durchzukombinieren und Läufe hinter die Linien zu machen. Wobei das alles keine Neuheiten sind, das versuchen alle Mannschaften. Aber wir haben vor allem auch ohne Ball gut gearbeitet und hatten eine gute Organisation.

Frage: Welchen Stellenwert hat dieses Turnier in der Vorbereitung für Sie?

Müller: Es geht nicht um den Titel Telekom Cup. Aber wenn wir hier antreten, dann wollen wir den Pokal auch gewinnen. Das ist der Anspruch von uns Spielern. Dementsprechend ist das eine Frage der Mentalität. Wir haben das schon oft gesagt: Du wirst nicht fünf Mal in Folge Meister, nur weil du eine Ansammlung guter Spieler hast, sondern du brauchst auch den nötigen Ehrgeiz und der ist bei uns eben auch vorhanden.

Frage: Wie sehr ärgert den ehrgeizigen Thomas Müller dann der verschossene Elfmeter?

Müller: Natürlich ärgert mich das, aber das Thema sollte jetzt mal durch sein. Heute kann ich gut damit leben, das war eine Nebengeschichte.

Frage: Wie bewerten Sie das Debüt von James Rodriguez?

Müller: Man sieht, dass er die Kombination sucht, einen super linken Fuß und das Auge für den Mitspieler hat. Insgesamt war das ein ganz gutes Debüt.

Frage: Freut Sie Ihre gute Leistung umso mehr, weil Sie im Kampf um einen Platz in der Offensive gegen James gleich punkten konnten?

Müller: Mich freut es grundsätzlich, wenn ich auf dem Platz stehe und wir erfolgreich sind. Wenn ich dann noch ein Tor schieße und eins vorbereite, dann freut's mich natürlich besonders. Ich schaue aber nicht, dass ich mehr glänze als meine Mitspieler, das ist nicht Ansinnen.

Die besten Bilder des Telekom-Cups: Hola, wir sind die Neuen! © getty 1/13 Der Telekom Cup bietet für Trainer eine gute Möglichkeit, Jungspunde und neue Spieler zu testen. SPOX zeigt die besten Bilder des Mini-Turniers © getty 2/13 Den Anfang machte Dieter Hecking mit Gladbach gegen... © getty 3/13 ... Alexander Nouri und Werder Bremen © getty 4/13 Mickael Cuisance (Gladbach) und Thomas Delaney (Bremen) im Zweikampf der besonderen Art © getty 5/13 Am Ende setzte sich Werder durch: Gruppenkuscheln ist angesagt © getty 6/13 Das 2. Halbfinale bestritt Bayern München und 1899 Hoffenheim © getty 7/13 Natürlich waren direkt die Augen auf "Granaten-Transfer" James Rodriguez gerichtet. Er nahm allerdings zunächst auf der Bank Platz © getty 8/13 Corentin Tolisso hingegen durfte gleich im ersten Bayern-Spiel des Abends ran © getty 9/13 Augen zu und durch: Hummels und Uth kämpften artistisch um die Kugel © getty 10/13 Im Finale trafen sich letztlich Bayern und Werder © getty 11/13 Und dann wurde auch endlich die Granate von der Leine gelassen. Erstmals gab es den Kolumbianer im Bayern-Dress zu sehen. Er machte direkt eine ordentliche Partie. Vor allem seine Standards waren gefährlich © getty 12/13 Doch Thomas Müller stahl James die Show. Der Nationalspieler erzielte ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. Den verschossenen Elfer lassen wir mal unter den Tisch fallen © getty 13/13 Am Ende gewann der FC Bayern deutlich mit 2:0 und setzte ein erstes Statement in Richtung der Konkurrenz

Frage: Wie hart wird der Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld diese Saison?

Müller: Was denken Sie denn?

Frage: Sehr hart.

Müller: Ja, natürlich. Das haben Sie gut zusammengefasst. (lacht) Wir haben viele Spieler mit hoher Qualität, deshalb wird das schon eine interessante Geschichte.

Frage: Fühlen Sie sich auch gut gerüstet, weil sie in diesem Sommer mal wieder Urlaub hatten? Sie wirkten in den Spielen gegen Hoffenheim und Bremen frisch, spritzig und ideenreich.

Müller: Wenn Sie mich vor einer Woche gefragt hätten, da habe ich mich noch nicht so spritzig und ideenreich gefühlt. Ideenreich vielleicht schon, aber nicht spritzig ... (lacht) Als ich das Halbfinale und das Finale des Confed Cups gesehen habe, hätte ich schon gerne mitgespielt. Aber es war auch gut, fünf Wochen im Sommer frei zu haben. Das ist aber eher eine mentale Geschichte, als dass es extreme Auswirkungen auf die Spiele hätte. Es werden gute Spiele kommen, aber es werden auch welche kommen, in denen man nicht so überzeugen kann. Dann hatte man trotzdem fünf Wochen frei.