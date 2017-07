Spielmacher ohne Position

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Der FC Bayern München hat James Rodriguez für zwei Jahre ausgeliehen und bekommt mit dem Kolumbianer einen klassischen Spielmacher. James ist ein Freigeist, der schwerlich in ein taktisches Konzept einzuordnen ist. Zuletzt durfte der 26-jährige Kolumbianer sein Können nicht allzu oft zeigen - wenn aber doch, dann bewies er größte Effizienz.

Zinedine Zidane bietet sich schon sehr gut als Vorbild an, bringt er dafür doch alle nötigen Voraussetzungen mit. Zidane hat einst viele schöne Tore geschossen, viele schöne Vorlagen gegeben, viele schöne Tricks gezeigt und überhaupt sehr schönen Fußball gespielt. Begeistert hat er damit unter anderem den jungen Kolumbianer James Rodriguez.

"Zidane ist mein Idol", dachte er sich, sagte es später auch immer wieder mal und eiferte seinem Vorbild nach. Ziemlich erfolgreich. Wie einst Zidane in der französischen Nationalmannschaft streifte sich James in der kolumbianischen das Trikot mit der 10 auf dem Rücken über und machte der sagenumwobenen Nummer alle Ehre. James zeichnet sich zwar anders als Zidane eher über seine Dribbelkünste als über sein Passspiel aus, ist aber genau wie Zidane ein klassischer Zehner, ein Spielmacher.

Als solcher sieht er sich selbst für die künstlerischen Noten des Spiels seiner Mannschaften verantwortlich. James' Treffer bei der WM 2014 gegen Uruguay war etwa ein Gemälde an sich - und gleichzeitig auch seine eigene Interpretation eines etwas älteren Gemäldes. Zwölf Jahre zuvor, im Champions-League-Finale von 2002, malte Zidane das Original. Er schoss damals zwar von etwas näher, weiter links und nahm sich den Ball vorher nicht mit der Brust an, aber ansonsten war es ein Abbild. Volley mit links unter die Latte. Traumhaft.

James entnervt von Idol Zidane

Spätestens dieses Tor hob James auf einen neuen weltweiten Bekanntheits-Level. Und machte ihn somit interessant für einen Klub wie Real Madrid, der bekanntlich recht viel auf den weltweiten Bekanntheits-Level von Spielern gibt und James folgerichtig verpflichtete. "Für mich ist ein Traum wahr geworden", sagte er und spielte eine hervorragende Premieren-Saison unter Trainer Carlo Ancelotti, der ihm gewisse Freiheiten ließ.

Dass nach einem erfolglosen Intermezzo unter Rafael Benitez Zidane zu Reals neuem Trainer bestimmt wurde, war für James wie die Fortsetzung seines Traums. Jetzt durfte er unter seinem großen Vorbild trainieren und spielen und damit nicht nur gewisse, sondern alle Freiheiten genießen und die Rolle des klassischen Spielmachers einnehmen. Dachte er, sein neuer Trainer Zidane war einst schließlich auch einer.

Doch es lief nicht, wie er es sich erträumt hatte. Ganz im Gegenteil. Trainer Zidane sieht in seinem System keinen klassischen Spielmacher vor. Das nervte James zunehmend und in dieser Saison entnervte es ihn sogar. "Dieser Motherf***** lässt mich nicht einmal 90 Minuten spielen", soll James seinem Idol und Trainer bei einer Auswechslung entgegengebrüllt haben, wollen zumindest Lippenleser lippengelesen haben. Zidane zeigte sich bei der folgenden Pressekonferenz darauf angesprochen sogar verständnisvoll. Einige Wochen zuvor hatte er über James gesagt: "Jeder Spieler ist in seiner Art besonders."

Überläufer: Diese Spieler liefen für Real und Bayern auf © getty 1/17 Carlo Ancelotti übernahm im Sommer den FC Bayern. Zuvor war der Italiener Trainer bei einigen Spitzenklubs aus Europa, unter anderem bei... © getty 2/17 ...Real Madrid! SPOX präsentiert weitere Überläufer, welche bei beiden Klubs unter Vertrag standen © getty 3/17 Der neueste Überläufer ist James Rodriguez. Der Offensivspieler steht seit 2014 bei Real unter Vertrag und wird ab der kommenden Saison für zwei Jahre auf Leihbasis für den FC Bayern spielen © getty 4/17 Toni Kroos (FC Bayern: 2007-2014) © getty 5/17 Real Madrid: Seit 2014 © getty 6/17 Xabi Alonso (Real Madrid: 2009-2014) © getty 7/17 FC Bayern: Von 2014 bis 2017 © getty 8/17 Arjen Robben (Real Madrid: 2007-2009) © getty 9/17 FC Bayern: Seit 2009 © getty 10/17 Paul Breitner (FC Bayern 1970-1974 und 1978-1983) © imago 11/17 Real Madrid: 1974-1977 © getty 12/17 Jupp Heynckes (FC Bayern: 1987-1991, 2008/09 und 2011-2013) © getty 13/17 Real Madrid: 1997/98 © getty 14/17 Hamit Altintop (FC Bayern: 2007-2011) © getty 15/17 Real Madrid: 2011-2012 © getty 16/17 Ze Roberto (Real Madrid: 1998) © getty 17/17 FC Bayern: 2002-2006 und 2007-2009

James: Der Freigeist

Und was James besonders macht, sind seine Fähigkeiten als Spielmacher. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er im Idealfall Stürmer vor sich, Flügelspieler neben sich und Sechser hinter sich hat. Dann ist er im Zentrum des Spielfelds, dann ist er der Dreh- und Angelpunkt.

Mal holt James den Ball aus der Tiefe und dribbelt oder kombiniert ihn nach vorne. Mal schickt er die Flügelspieler in die Tiefe oder lässt sich selbst dorthin fallen. Gerne steckt er den Ball auch durch die Schnittstellen der gegnerischen Abwehrreihen oder sucht eigenständig den Abschluss. Er ist flink, handlungsschnell und mag auch die Ruhe - den ruhenden Ball. Zu seinen großen Stärken zählen Standardsituationen, sowohl in Form von Schüssen als auch von Flanken.

Ist seine Mannschaft aber in der Defensive, ruht sich James gerne etwas aus, verschiebt nicht ganz so konsequent. Womöglich, um sich für offensive Glanztaten zu schonen. James ist am liebsten das, was man im Fußball-Jargon einen Freigeist nennt.

In der kolumbianischen Nationalmannschaft darf er es sein, dort ist er Kapitän und das Zentrum der Aufmerksamkeit. "Für Kolumbien kann ich etwas freier spielen", sagte James kürzlich, angesprochen auf Vergleiche mit seiner Rolle bei Real, mit der er im Laufe seines Engagements in Madrid zunehmend unzufrieden wurde.

Sein Potenzial war auch dort stets über alle Zweifel erhaben, aber es gab schlicht keinen idealen Platz für ihn. Unter anderem wegen Casemiro, der dem Mittelfeld mehr defensive Stabilität verleiht und die unumstrittenen Luka Modric und Toni Kroos somit eine Reihe weiter nach vorne schiebt - dorthin, wo auch James spielen könnte. Nicht ganz ironiefrei ist es deshalb, wenn eben jener Casemiro sagt: "James ist ein Spieler, der von jedem bewundert wird."

Die beiden problematischen "Wos"

Er war in der vergangenen Saison aber auch ein Spieler, der nur dann auflief, wenn ein Stammspieler unpässlich war. Mal half James als Achter aus, mal am rechten Flügel. Obwohl er also nicht mehr als eine Aushilfskraft war (klar, eine sehr edle Aushilfskraft), beeindruckte er mit seinem Ertrag. Elf Tore und 13 Assists in 33 Pflichtspielen sind schon sehr ansehnlich, ein Blick auf die Zahlen hinter den Zahlen machen sie aber noch ansehnlicher.

Alle 84 Minuten war James an einem Tor beteiligt, er liegt in diesem Ranking nur zwei Minuten hinter Cristiano Ronaldo. Im Schnitt verzeichneten nur Toni Kroos und Isco mehr Ballaktionen pro Spiel als James. Er verwertete einen deutlich höheren Anteil seiner Großchancen als Ronaldo oder Karim Benzema und gab im Schnitt mehr Torvorlagen pro Spiel als jeder andere Real-Akteur. Zusammengefasst: James spielte eine sehr effektive Saison. Aber taktisch gesehen eben nicht dort, wo er eigentlich will.

Etwas geschmälert werden seine starken Zahlen neben dem taktischen darüber hinaus durch ein zweites "Wo" und zwar das geographische. James machte seine Spiele, Tore und Vorlagen kaum in den Fußball-Tempeln Europas, sondern viel eher in den brüchigen Durchschnittsstadien Spaniens. In der Champions-League-K.o-Runde spielte James nur zweimal, insgesamt 83 Minuten. Im Finale stand er nicht einmal im Kader.

Diese beiden "Wos" spielten beim Transfer des Kolumbianers zum FC Bayern jedenfalls eine große Rolle: Ohne das zweite wäre er für die Münchner wohl nicht erschwinglich gewesen, ohne das erste nicht so verpflichtungswürdig. "James ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler", ließ sich Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zitieren. Inwiefern diese Aussage den Spieler selbst erfreut, ist fraglich. Laut SZ hätte sich James in den Vertragsgesprächen explizit selbst als Nummer zehn bezeichnet.

Bayerns Aufstellungsvarianten 2017/18: Wohin mit den Neuen? © spox 1/21 Der FC Bayern München hat mit James Rodriguez seinen fünften Sommertransfer bekanntgegeben. Die Frage drängt sich auf: Wohin mit den Neuen? SPOX zeigt verschiedene Aufstellungsvarianten für 2017/2018 © getty 2/21 James Rodriguez fühlt sich auf der Zehn oder als hängende Spitze am wohlsten, hat bei Real jedoch auch Spiele auf Rechts- und Linksaußen gemacht © fc bayern 3/21 Tolisso kam von Olympique Lyon und ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, sieht sich selbst jedoch am ehesten auf der Sechs oder Acht © getty 4/21 Niklas Süle muss sich künftig in einen Konkurrenzkampf mit drei der besten Innenverteidiger der Welt begeben © getty 5/21 Sebastian Rudy kam ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim. Er hat eine bärenstarke Saison auf der Sechs hinter sich, beim DFB-Team aber auch schon hinten rechts verteidigt. Welche Einsatzmöglichkeiten hat er? © getty 6/21 Da ein Abgang von Douglas Costa nahezu sicher ist, haben wir ihn in den Planspielen schon nicht mehr berücksichtigt ... © getty 7/21 ... genau wie Serge Gnabry, der nach der James-Verpflichtung wohl ein Jahr an Hoffenheim verliehen wird © SPOX 8/21 Gesetzt scheinen bei den Bayern nur fünf Spieler zu sein: Neuer, Alaba, Robben und Lewandowski sind klar. Auch bei der Tatsache, dass Kimmich Rechtsverteidiger sein soll, hat sich Carlo Ancelotti bereits deutlich festgelegt. Und sonst so? © SPOX 9/21 In dieser Variante kämen die Bayern komplett ohne ihre Neuzugänge aus. Joshua Kimmich gäbe hinten rechts den Lahm-Nachfolger, Javi Martinez würde wieder ins Mittelfeld rücken, um Xabi Alonso zu ersetzen © spox 10/21 In der wohl zunächst wahrscheinlichsten A-Formation bliebe für Rekord-Neuzugang Corentin Tolisso sowie für Thomas Müller kein Platz © getty 11/21 Da James auch über die Flügel kommen könnte, ist es auch denkbar, dass er mittelfristig Ribery aus der Startelf verdrängt und mit ihm und Tolisso beide Top-Transfers spielen © getty 12/21 Im Laufe der nächsten Jahre werden sich die Bayern der Aufgabe stellen müssen, Robben und Ribery zu ersetzen. Da ähnliche Flügelspieler rar sind, wäre ein Tannenbaum-System möglich - in diesem Fall mit Rudy als zentrale Absicherung © SPOX 13/21 In dieser Variante des 4-3-2-1 stünden alle vier Neuzugänge (wie gesagt ohne Gnabry, der höchstwahrscheinlich verliehen wird) auf dem Platz © getty 14/21 Wild und offensiv, aber im Tannenbaum-System ist auch eine Variante mit James UND Müller denkbar © getty 15/21 Natürlich wäre in dem System auch vorstellbar, dass Carlo Ancelotti den letzte Saison bärenstarken Javi Martinez wieder auf die Sechs beordert © SPOX 16/21 Kingsley Coman und Thomas Müller fordern Spielzeiten und diese werden sie auch bekommen. Beide sind offensiv flexibel einsetzbar. Gut möglich, dass Ancelotti Robben und Ribery regelmäßig Pausen gönnt © SPOX 17/21 Zugegebenermaßen eine wilde Variante - zumal Ancelotti eigentlich ungern Dreierkette spielen lässt. Doch bei einem Trio Boateng/Hummels/Süle böte sich eine solche geradezu an. Zudem könnte der FCB so ebenfalls auf die offensiven Außen verzichten © SPOX 18/21 Im 4-3-3 hätte Ancelotti zahlreiche Optionen. Beispielsweise diese hier © SPOX 19/21 Eigentlich hat sich Carlo Ancelotti für Kimmich bereits auf die Rechtsverteidigerposition festgelegt. Sollte der Youngster aber doch mal ins Mittelfeld dürfen, könnte Rudy auch hinten rechts ran. Auf der Zehn bleibt logischerweise Müller immer eine Option © SPOX 20/21 In vorderster Front funktionierte Müller in der letzten Spielzeit nicht perfekt. Solange es dort jedoch keinen echten Ersatz gibt, bleibt er eine Option. Coman dürfte nach und nach für Ribery reinschnuppern © SPOX 21/21 Die absolute B-Elf liest sich auf den meisten Positionen sehr vernünftig. Sie zeigt jedoch auch, wie klein der Kader des FC Bayern derzeit ist. Nicht für jede Position gibt es ein Backup

Carlo, James und der Weihnachtsbaum

Letztlich wird James beim Transfer aber wohl auf sein Bauchgefühl gehört haben. Und das sagte ihm seinerseits, dass das Bauchgefühl von Bayern-Trainer Ancelotti für ihn spricht. Und wenn auf etwas Verlass ist, dann auf das Bauchgefühl von Ancelotti, ist er bekanntlich ein ausgewiesener Gourmet. "Die Verpflichtung war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti", erklärte Rummenigge.

"Ich war von seinem Niveau sehr überrascht", sagte Ancelotti selbst kürzlich über die Zusammenarbeit mit James in Madrid. Auch wenn es bei Ancelottis Real einst ebenfalls keinen klassischen Spielmacher gab, so war James doch zumindest ein verkappter. Spielte er auf der Acht, gestaltete er das Spiel nach vorne und erarbeitete sich viele Abschlusssituationen. Kam er auf dem Flügel zum Einsatz (vornehmlich dem rechten), drängte der Linksfuß gerne in die Mitte.

James ist jedenfalls kein klassischer Flügelspieler wie die alternden Franck Ribery und Arjen Robben und wird es auch nie sein. Womöglich plant Ancelotti beim FC Bayern langfristig ein System ohne klassische Flügelspieler. Schon beim AC Milan feierte er einst große Erfolge mit einer 4-3-2-1-Formation und betitelte danach sogar eines seiner Bücher: "Il mio albero di Natale", mein Weihnachtsbaum.

Fußball-System-taktisch würde darunter Manuel Neuer liegen, metaphorisch James Rodriguez: Er ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk des FC Bayern an Ancelotti - und zwar nicht in Form einer Überraschung, sondern der Erfüllung eines expliziten Wunsches.

Ancelotti scheint Verwendung für James zu haben. Und Verwendung bedeutet bei dessen Spielweise und Fähigkeiten: Freiräume.