Bayerischer Staatszirkus

Erlebe

deinen Sport

live Superliga So Live Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce Club Friendlies Di 01:30 Columbus -

Frankfurt International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:00 Poltawa -

Donezk Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Club Friendlies Mi 13:50 Schalke -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 Zenit St. Petersburg -

Rubin Kasan Club Friendlies Sa 18:00 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 Bayern -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Club Friendlies Sa 15:30 Bremen -

West Ham First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham

Nach dem Sieg beim Telekom Cup 2017 geht es für den FC Bayern München nach Asien. Dass die Vorbereitung auf die kommende Saison dabei zu kurz kommen könnte, ist offensichtlich nicht zu befürchten. Die Münchner können es sich leisten, den Fokus auf Show und Unterhaltung zu legen.

Offiziell fand der Telekom Cup 2017 am Samstag im Borussia-Park statt. Gastgeber Borussia Mönchengladbach nahm dann auch daran teil und die "Elf vom Niederrhein" wurde standesgemäß vor den beiden Spielen geschmettert.

Aber bei einem Blick in das für ein Vorbereitungsturnier sehr gut gefüllte Stadion, konnte man sich auch eine etwas kleinere Ausgabe der Allianz Arena erinnert fühlen. Die Südkurve war komplett in rot getüncht und auch sonst war rot die dominierende Farbe an diesem Nachmittag.

Auf dem Platz setzten sich diese Kräfteverhältnisse fort. Der FC Bayern beherrschte sowohl 1899 Hoffenheim im Halbfinale als auch Werder Bremen im Endspiel nach Belieben. Die Bayern zeigten Kombinationen und Spielzüge, die bei vielen Beobachtern schon wieder die Frage aufwarfen, mit vielen Punkten Vorsprung die Meisterschaft in diesem Jahr nach München geht.

Hoeneß von seinen Bayern beeindruckt

Die Tore trugen das Prädikat künstlerisch wertvoll. Robert Lewandowskis Seitfallzieher gegen Hoffenheim, Thomas Müllers Hackenassist gegen Bremen und die größte Zirkusnummer schlossen die Münchner nicht mal mit einem Tor ab, weil Franck Riberys Lupfer-Querpass nach einer aufregenden Passstafette etwas zu ungenau war.

Die Ahs und Ohs, das beeindruckte Raunen gehörte an diesem Nachmittag allein den Münchner. Auch weil sonst keine andere Mannschaft in den zweimal 45 Minuten Spielzeit ein Tor aus dem Spiel heraus erzielte. Dass dabei noch potenzielle Stammkräfte wie Manuel Neuer, Jerome Boateng und Arjen Robben (alle verletzt) sowie die Urlauber Joshua Kimmich, Arturo Vidal, Niklas Süle und Sebastian Rudy fehlten, fiel nicht ins Gewicht.

"Die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat, war beeindruckend", sagte Präsident Uli Hoeneß mit großer Zufriedenheit. "Die Mannschaft hat trotz der frühen Phase der Saison sehr engagiert gespielt und für die über 40.000 Zuschauer eine fantastische Unterhaltung geboten hat."

Facebook, Instagram, Twitter: Die Bundesligisten mit den meisten Followern © spox 1/19 Die Reichweite in den sozialen Medien ist für die Bundesligaklubs mittlerweile enorm wichtig geworden. Wer hat die meisten Follower? SPOX gibt einen Überblick über Facebook, Instagram und Twitter der 18 Klubs - mit Stand vom 13. Juli 2017 © getty 2/19 Platz 18: SC Freiburg. Gesamt: 461.300 Follower (FB: 236.000, Instagram: 25.300, Twitter: 200.000) © getty 3/19 Platz 17: TSG 1899 Hoffenheim. Gesamt: 467.600 Follower (FB: 262.000, Instagram: 55.600, Twitter: 150.000) © getty 4/19 Platz 16: FC Augsburg. Gesamt: 474.700 Follower (FB: 246.000, Instagram: 56.700, Twitter: 172.000) © getty 5/19 Platz 15: RB Leipzig. Gesamt: 507.900 Follower (FB: 317.000, Instagram: 81.900, Twitter: 109.000) © getty 6/19 Platz 14: 1. FSV Mainz 05. Gesamt: 645.800 Follower (FB: 444.000, Instagram: 41.800, Twitter: 160.000) © getty 7/19 Platz 13: Hannover 96. Gesamt: 666.200 Follower (FB: 347.000, Instagram: 61.200, Twitter: 258.000) © getty 8/19 Platz 12: Hertha BSC. Gesamt: 704.400 Follower (FB: 357.000, Instgram: 81.400, Twitter: 266.000) © getty 9/19 Platz 11: VfB Stuttgart. Gesamt: 1,06 Mio. Follower (FB: 543.000, Instagram: 115.000, Twitter: 408.000) © getty 10/19 Platz 10: Eintracht Frankfurt. Gesamt: 1,07 Mio. Follower (FB: 619.000, Instagram: 110.000, Twitter: 349.000) © getty 11/19 Platz 9: Borussia Mönchengladbach. Gesamt: 1,2 Mio. Follower (FB: 973.000, Instagram: 206.000, Twitter: 65.200) © getty 12/19 Platz 8: 1. FC Köln. Gesamt: 1,35 Mio. Follower (FB: 742.000, Instagram: 134.000, Twitter: 479.000) © getty 13/19 Platz 7: Hamburger SV. Gesamt: 1,49 Mio. Follower (FB: 795.000, Instagram: 156.000, Twitter: 539.000) © getty 14/19 Platz 6: SV Werder Bremen. Gesamt: 1,5 Mio. Follower (FB: 1 Mio., Instagram: 135.000, Twitter: 388.000) © getty 15/19 Platz 5: VfL Wolfsburg. Gesamt: 1,57 Mio. Follower (FB: 1,1 Mio., Instagram: 250.000, Twitter: 237.000) © getty 16/19 Platz 4: Bayer Leverkusen. Gesamt: 3,39 Mio. Follower (FB: 2,7 Mio., Instagram: 310.000, Twitter: 388.000) © getty 17/19 Platz 3: FC Schalke 04. Gesamt: 3,8 Mio. Follower (FB: 2,9 Mio., Instagram: 379.000, Twitter: 560.000) © getty 18/19 Platz 2: Borussia Dortmund. Gesamt: 22,3 Mio. Follower (FB: 15,4 Mio., Instagram: 4,2 Mio., Twitter: 2,79 Mio.) © getty 19/19 Platz 1: FC Bayern München. Gesamt: 56,6 Mio. Follower (FB: 42,6 Mio., Instagram: 10,3 Mio., Twitter: 3,74 Mio.)

Der FC Bayern als Unterhaltungsbetrieb

Unterhaltung, das ist für die Bayern mittlerweile das zentrale Element der Vorbereitung. Etwas wirtschaftlicher ausgedrückt, könnte es auch Kundenbindung heißen. Und aus diesem Grund reisen die Bayern am Sonntag weiter nach Asien, wo es bei Stopps in China und Singapur gegen Arsenal, Milan, Chelsea und Inter geht (alle Spiele live auf DAZN).

Dass unter diesem rein wirtschaftlich motivierten Trip die Vorbereitung leiden könnte und die Münchner zu Saisonbeginn angreifbar seien, scheint indes nicht zu befürchten. Zu fit, zu ehrgeizig und zu professionell zeigt sich diese Mannschaft. Zumal nach der Rückkehr aus Asien am 28. Juli noch drei Wochen bis zum Bundesligaeröffnungsspiel zuhause gegen Bayer Leverkusen bleiben.

Deshalb können die Bayern unter dem Motto "Visiting Friends" ganz entspannt nach China fliegen und ihre neue Attraktion James Rodriguez auch dem asiatischen Markt präsentieren.

So lief James' erster Tag bei den Bayern © getty 1/12 Da ist er! Mit James Rodriguez hat der FC Bayern die lang ersehnte Granate verpflichtet. SPOX zeigt die besten Bilder der Präsentation © getty 2/12 Stolz wie Bolle präsentieren die FCB-Verantwortlichen Carlo Ancelotti und Karl-Heinz Rummenigge ihren neuen Fang. Auf den Rücken bekommt der Kolumbianer die Nummer elf © getty 3/12 Carlo hebt den Finger! Ein Bild mit Symbolcharakter. Der Italiener wollte James offenbar unbedingt © getty 4/12 Auch wenn man bei diesem Gesichtsausdruck des Italieners meinen könnte, dass die Bayern gerade einen Bezirksligakicker vorstellen © getty 5/12 Auch James blickte hier und da etwas kritisch drein. Aber das lag wohl am ungewohnten Umfeld © getty 6/12 Denn schon bald ließ er seinen ganzen Charme spielen © getty 7/12 Er hatte ja auch allen Grund dazu. Vorstellung beim neuen Verein und zudem gab's Kuuuuuchen! Der Grund? Es war der Geburtstag von James © getty 8/12 Im Anschluss ging's in die Arena. Ob das mit dem Jonglieren klappt? Rodriguez scheint optimistisch © getty 9/12 ... und wie es klappt. Da könnte sich Real-Neuzugang Theo Hernandez eine Scheibe abschneiden © getty 10/12 Am Abend stand schließlich das erste Training auf dem Programm. Bevor es losging, durften die Fotografen noch mal in Ruhe knipsen © getty 11/12 "Hallo, ich bin James Rodriguez" - In der großen Runde wurde der Kolumbianer seinen neuen Teamkollegen vorgestellt © getty 12/12 Genug geplaudert. Dann ging's eeeeeendlich an die Murmel

Konkurrenzkampf als Antrieb beim FC Bayern

Dafür, dass die sportlichen Aspekte nicht zu kurz kommen, sorgt laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zum einen die perfekte Planung der Reise. Neben den zahlreichen PR-Terminen ist ausreichend Zeit für Trainingseinheiten eingeplant, außerdem bieten die vier hochkarätigen Gegner in den Testspielen Trainer Carlo Ancelotti die Möglichkeit, einige Sachen auszuprobieren. Der Italiener hat bereits angekündigt, sowohl beim Personal als auch bei der Formation zu experimentieren.

Zum anderen treibt die Bayern die qualitativ hochwertige Zusammenstellung des Kaders an. "Jeder muss irgendwann um seinen Platz kämpfen. Das motiviert jeden, der spielen will", sagte Hoeneß. Das habe man in Mönchengladbach von "Anfang bis Ende gespürt. Die Spielfreude und das Engagement haben mir sehr, sehr gut gefallen."

Es ist dieser ganz eigene Wettbewerb, den die Bayern mit sich selbst austragen müssen, weil ihnen im eigentlichen Tagesgeschäft oft die Gegenwehr fehlt bzw. die Überlegenheit zu groß ist. So werden nicht nur Vorbereitungsturniere zum Entertainment in München, das nur noch in der heißen Phase zwischen Februar und Mai in den Hintergrund rückt.

Fürs Erste zieht der Zirkus aber weiter. Nächster Halt: Shanghai.