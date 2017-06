Linke könnte Bayern-Führung verstärken

Freitag, 16.06.2017

Seit rund einem Jahr ist der FC Bayern ohne Sportdirektor. Matthias Sammer legte im Juli 2016 seine Ämter nieder, eine Nachfolge konnte bisher nicht gefunden werden. Dem Münchner Merkur zufolge könnte nun bald Bewegung in die Führungsebene kommen.

Demnach ist Thomas Linke ein Thema, nachdem Max Eberl und Philipp Lahm absagten. Linke arbeitete seit 2011 für Ingolstadt als Sportdirektor, kürzlich trat er jedoch zurück, nachdem er laut eigenen Aussagen nicht mehr die richtigen Impulse geben konnte.

Der 47-Jährige ist somit nicht nur erfahren in der Bundesliga, sondern hat auch Vergangenheit beim FC Bayern. Als Aktiver wechselte er 1998 vom FC Schalke 04 nach München und sammelte dort 249 Einsätze über sieben Jahre an. Seine Karriere ließ er schließlich in der zweiten Mannschaft ausklingen.

Der FC Bayern München im Überblick