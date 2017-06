Thiago: Pep hatte Einfluss auf WM-Titel

Samstag, 10.06.2017

"Bei Pep wurde großer Wert auf Ballbesitz und Spielkontrolle gelegt.", sagte der 26-Jährige gegenüber Marca. "Er hat das Grundkonzept im deutschen Fußball geändert. Die spielerische Harmonie, welche unter ihm entstanden ist, hatte großen Einfluss auf den WM-Titel Deutschlands."

Unter Guardiola gewann der deutsche Rekordmeister drei Titel in der Bundesliga, zweimal den DFB-Pokal, den UEFA Super Cup und die Klubweltmeisterschaft. Vergangenen Sommer wechselte der 46-Jährige schließlich nach drei Jahren an der Isar in die Premier League.

Thiago Alcantara im Steckbrief