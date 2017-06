Torjägerkanone: Lewandowski "sauer"

Freitag, 09.06.2017

Vor allem, weil er wohl den Eindruck hatte, seine Mitspieler hätten am letzten Spieltag, an dem die Verabschiedungen von Philipp Lahm und Xabi Alonso im Vordergrund standen, nicht alles dafür gegeben, dass er die Kanone gewinnt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es tut nun nicht mehr weh, aber am Anfang tat es das schon", sagte Lewandowski gemäß ESPN im Lager der polnischen Nationalmannschaft: "Vielleicht empfand ich so, weil ich nicht völlig damit zufrieden war, wie das Team mich unterstützt hat. Unmittelbar nach dem letzten Spiel war ich sauer, ich war enttäuscht von meiner Mannschaft. Das war das Gefühl, das ich in dem Moment hatte."

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Während Lewy am letzten Spieltag gegen Freiburg leer ausging, schnürte Aubameyang im Fernduell einen Doppelpack gegen Werder Bremen und zog so noch in der Torschützenliste an seinem Ex-Mannschaftskameraden vorbei.

Robert Lewandowski im Steckbrief