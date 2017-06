"Lebemann" Süle stellt für FCB Ernährung um

Erlebe

Nationalspieler Niklas Süle will bei seinem neuen Klub Bayern München auch mit Hilfe der Umstellung seiner bislang nicht immer profihaften Ernährung überzeugen.

"Ich bin ein Lebemann, das gebe ich ehrlich zu, warum auch nicht. Aber dass man ein Stück weit umdenken muss, wenn man sich auf so einem Niveau bewegt, ist klar, dass man gewisse Dinge professioneller machen muss", sagte er der ARD.

Er wolle "bestmöglich vorbereitet zu Bayern München kommen, dass die sagen: ein fitter Süle, der kann uns gleich helfen", ergänzte der 21-Jährige. Der Verteidiger von 1899 Hoffenheim schließt sich nach dem Confed Cup in Russland dem deutschen Rekordmeister an. Sein bisheriger Coach Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, dass sich Süle in Ernährungsfragen umstellen müsse. Süle selbst sagte jetzt scherzhaft, er verfüge bei einer Größe von 1,95 m über 95 kg "pure Muskelmasse".

Süle ist "klar davon überzeugt", dass der Wechsel nach München "der beste Schritt für meine Karriere ist, für mich selbst", wie er im ZDF betonte: "Ich werde dort sehr, sehr viel dazulernen und jeden Tag mit den besten Spielern der Welt trainieren können." Eine Kampfansage an seine Konkurrenten wie Jerome Boateng oder Mats Hummels wollte er aber nicht abgeben. "Das steht mir nicht zu."