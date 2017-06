Reif ledert gegen den FC Bayern

Freitag, 16.06.2017

"Ancelotti hätte spüren müssen, dass es strukturelle Probleme gibt - das ist die Kunst, einen Kader zu managen und in einer gesunden Balance zu halten", erklärte Reif. Das Leistungsgefälle sei zu ausgeprägt. Ein Sportdirektor wäre dringend von Nöten.

"Die Bayern müssen sich ausgiebig schütteln und die Wunden lecken. Das deutsche Flaggschiff ist in einen Tsunami gesegelt, jetzt ist eine Generalrenovierung unumgänglich", so Reif weiter: "Es wird in der nächsten Saison neue Bayern geben müssen, sonst bleibt auch in der Bundesliga die obligate Dominanz nicht gottgegeben."

Der FC Bayern im Überblick