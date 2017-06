Kimmich: "Würde auch Torwart sein wollen"

Montag, 12.06.2017

"Für mich ist nicht die wichtigste Frage, auf welcher Position ich spiele, sondern ob ich spiele. Und wenn ich die Wahl habe zwischen spielen und zuschauen, dann entscheide ich mich immer fürs Spielen", so Kimmich im Interview mit dem kicker. "Dann würde ich auch Linksaußen, Stürmer oder sogar Torwart sein wollen. Zu jeder Zeit würde ich jede Position vorziehen statt als zentraler Mittelfeldspieler auf der Bank zu sitzen. In der Nationalmannschaft oder auch bei Bayern gibt es Spieler, die länger dabei sind, die eine brutale Qualität haben. Da ist die Gefahr schon da, nicht so oft zu spielen."

Der gebürtige Rottweiler wird in der Nationalmannschaft vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt und überzeugte auf dieser Position bei der EM 2016 und auch zuletzt. Entsprechend groß ist die Freude: "Ich freue mich extrem, dass ich beim DFB von Herrn Löw ein solches Vertrauen spüre. Von mir aus könnte es deshalb natürlich noch viel mehr Länderspiele im Jahr geben."

Beim Confed Cup in Russland wird Kimmich indes nicht nur gesetzt sein, sondern in Abwesenheit von diversen Stammspielern auch eine Führungsrolle inne haben. "Ohne die Stammspieler haben wir jungen Spieler nun die Chance, uns mehr in den Vordergrund zu spielen. Natürlich haben wir auch eine andere Verantwortung", wirft er einen Blick auf das am 17. Juni startende Kontinentalturnier. "Wenn ein Mesut Özil, ein Toni Kroos, ein Jerome Boateng auf dem Platz stehen, dann tragen sie ein Stück mehr Verantwortung dafür, wie wir spielen. Das gilt nun für uns hier. Es kann sich keiner verstecken."

Joshua Kimmich im Steckbrief