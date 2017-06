KHR: "Haben gerade mal den 14. Juni"

Mittwoch, 14.06.2017

"Wir haben gerade mal den 14. Juni und der Transfermarkt ist noch bis Ende August auf", stellt Vorstandschef Rummenigge auf der Vereinshomepage fest und fährt fort: "Wir werden die Tür sicherlich nicht frühzeitig abschließen sondern in aller Ruhe abwarten und den Markt beobachten."

Corentin Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon kam, ist nach Serge Gnabry, Niklas Süle und Sebastian Rudy bereits der vierte der laufenden Transferperiode. Rummenigge ist über den 22-Jährigen begeistert.

"Wir haben ihn sehr ausführlich scouten lassen. Das ist ein Spieler, der uns und auch dem Trainer sehr gut gefallen und interessiert hat", erklärt der Vorstandschef weiter und hat auch einen Vergleich für den Franzosen parat.

"Ich würde ihn so ähnlich einstufen wie Javi Martinez, als er zu uns gekommen ist. Das war ja auch ein Spieler, der nicht so wahnsinnig bekannt war", so Rummenigge. Tolissos Fähigkeiten seien folgende: "Er ist ein schneller, technisch guter und außerdem torgefährlicher Spieler."

