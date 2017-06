FCB gibt Tolisso Sonderurlaub

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio

Der FC Bayern München wird die ersten Schritte der Saisonvorbereitung ohne Corentin Tolisso absolvieren. Der Neuzugang von Olympique Lyon bekam Sonderurlaub.

Während die ersten Spieler des FC Bayern am 30. Juni wieder ins Training starten, fehlt Tolisso vorerst an der Säbener Straße. Der Neuzugang wird laut Bild erst am 10. Juli empfangen. Hintergrund ist das Länderspiel zwischen Frankreich und England am 13. Juni.

Trainer Carlo Ancelotti soll jedem Profi in seinem Kader ohne Kompromisse drei Wochen Urlaub verordnet haben. Dementsprechend spät kommt Tolisso hinzu. Noch später stoßen Niklas Süle, Sebastian Rudy, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Arturo Vidal und Renato Sanches zur Mannschaft.

Für die Teilnehmer am Confed Cup oder der U21-Europameisterschaft ist der Wiedereinstieg für den 29. Juli geplant. Jerome Boateng und Javi Martinez sind noch nicht völlig wiederhergestellt und werden erst zum MRT erwartet, um Trainingsumfang -und intensität zu bestimmen.