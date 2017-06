Der FC Bayern ändert wohl sein Logo

Freitag, 16.06.2017

Neben Änderungen in den Farben blau und rot sind in dem Post auch Adjustierungen der Schrift zu erkennen. Die Buchstaben "M" und "C" sollen breiter sein, der Buchstabe "C" wird etwas neu positioniert.

Auf dem Twitter-Account des FC Bayern sind die Änderungen bereits erkennbar. Als Gründe nennt Nyari die Internationalisierung sowie die Festigung und bessere Visualisierung der Marke "FC Bayern".

