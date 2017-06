Der Rekordmann, den (noch) niemand kennt

Dienstag, 13.06.2017

30 Millionen Euro. Eine Grenze, die bisher nur wenige Bundesligaklubs bereit waren, für einen Spielertransfer zu überschreiten. Genauer gesagt drei.

Der VfL Wolfsburg ließ sich Julian Draxler und Andre Schürrle außergewöhnliche Summen kosten, Borussia Dortmund legte ein einziges Mal exakt 30 Millionen auf den Tisch, ebenfalls für Schürrle.

Der FC Bayern München durchbrach diese aus deutscher Sicht beinahe surreale Schallmauer in der Vergangenheit achtmal, zuletzt im vergangenen Sommer bei Renato Sanches und Mats Hummels.

Dass die Münchner die Bereitschaft zeigen, dieser Liste in der laufenden Transferperiode mindestens einen Namen hinzuzufügen, gilt spätestens seit Uli Hoeneß' "Granaten"-Aussagen während der Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz als wahrscheinlich.

Marco Verratti, Alexis Sanchez, James Rodriguez - einige Stars sind in den letzten Wochen mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Die bislang fixen "echten" Verpflichtungen von Sebastian Rudy (ablösefrei), Niklas Süle (20 Millionen) und Serge Gnabry (8 Millionen) waren, gemessen an diesen Verhältnissen, beinahe Schnäppchen.

Alle Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Corentin Tolisso könnte Bayerns Rekordtransfer werden

In den letzten Tagen verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass der erste Blockbuster-Transfer des Meisters einer wird, den nur die absoluten Insider auf dem Schirm hatten: Corentin Tolisso.

Corentin Tolisso steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern © getty

Laut der seriösen französischen Sporttageszeitung L'Equipe haben sich die Bayern nach Gesprächen mit dem Mittelfeldspieler und seinem Berater bereits auf einen Wechsel geeinigt.

Demnach stünden einzig die Verhandlungen mit dessen Verein Olympique Lyon über die Ablösesumme an. Und die könnte saftig werden. Tolisso steht in Lyon nämlich noch bis 2020 unter Vertrag. L'Equipe brachte bei den Ablösevorstellungen 40 Millionen Euro ins Spiel. Die Informationen ähneln denen des kicker, der in seiner Montagsausgabe von einem 35-Millionen-Euro-Sockelbetrag spricht, der erfolgsbedingt auf 50 Millionen steigen könnte.

Zeigen sich die Münchner tatsächlich bereit, einen Betrag in diesen Sphären zu bezahlen, könnte der 22-Jährige Javi Martinez als teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte ablösen (40 Millionen Euro).

Wer ist Corentin Tolisso?

Doch wen bekämen die Münchner bei einer Verpflichtung?

Der Mittelfeldspieler ist ein echtes OL-Eigengewächs. Geboren in Tarare, etwa 50 Kilometer von Lyon entfernt, wechselte er bereits im Alter von 13 Jahren in den Verein und durchlief dort alle weiteren Jugendabteilungen.

Erste Duftmarken in der Profimannschaft setzte er in der Saison 2013/2014, den endgültigen Durchbruch zum Stammspieler schaffte er in der Spielzeit darauf.

Auf welcher Position spielt Tolisso?

Seitdem ist Tolisso ein Leistungsträger bei den Franzosen. Mit gerade einmal 22 Jahren machte er bereits 160 Pflichtspiele. Im vergangenen Herbst trug er sogar einige Male die Kapitänsbinde.

Im zuletzt meist praktizierten 4-3-3 bestimmte Tolisso gemeinsam mit Maxime Gonalons im zentralen Mittelfeld den Rhythmus und das Tempo des Spiels. Sein Trainer Bruno Genesio schätzt jedoch auch seine Vielseitigkeit: "Es ist ein Luxus, einen Spieler wie ihn zu haben. Egal, wo er spielt, er macht seine Sache gut."

Sanchez und Co.: Die Transfergerüchte rund um den FC Bayern © getty 1/11 Mit Lahm und Alonso sind dem FC Bayern im Sommer zwei zentrale Stützen weggebrochen. Nun sollen neue Spieler geholt werden. Doch welche Kandidaten sind im Rennen? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku.html © getty 2/11 Adrien Rabiot (Paris St. Germain): Der Defensive Mittelfeldspieler könnte beim FC Bayern in die Rolle von Xabi Alonso schlüpfen. Ancelotti kennt den Franzosen sehr gut. Er verhalf Rabiot zu seinem Pflichtspieldebüt /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=2.html © getty 3/11 Corentin Tolisso (Olympique Lyon): Ein weiterer Shootingstar der französischen Liga. Durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei Lyon und wechselte 2014 zu den Profis. Bringt seit drei Jahren konstant gute Leistungen im zentralen Mittelfeld /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=3.html © getty 4/11 Alexis Sanchez (FC Arsenal): Kommt er oder bleibt er? Die Gerüchte um den Chilenen halten sich hartnäckig in den Medien. Gut möglich, dass der Chilene die von Hoeneß angekündigte „Granate“ wird /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=4.html © getty 5/11 Natürlich wird Arsenal allerdings mächtig mit den Armen rudern und eine entsprechende Ablösesumme aufrufen. Bleibt die Frage, ob der FC Bayern gewillt ist, diese zu zahlen /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=5.html © getty 6/11 Ivan Perisic (Inter): Wurde in Deutschland nie glücklich, fand sein Glück nun aber in Italien. Blüht bei Inter seit zwei Jahren auf und erzielte in der abgelaufenen Saison elf Tore und steuerte elf Assists bei. Ist bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=6.html © getty 7/11 James Rodriguez (Real Madrid): Der Kolumbianer fasste bei den Königlichen nie wirklich Fuß und will den Verein deshalb im Sommer wohl verlassen. Auf seiner Position sind die Bayern mit Thiago gut aufgestellt. Ein Transfer zum FCB ist eher unrealistisch /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=7.html © getty 8/11 Kyle Walker (Tottenham Hotspur): Mauserte sich bei Tottenham zu einem der besten Rechtsverteidigern der Welt. Die Bayern stärkten zuletzt jedoch Kimmich den Rücken. Ein Walker-Transfer käme deshalb überraschend /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=8.html © getty 9/11 Leon Goretzka (Schalke 04): Um ihn herum soll auf Schalke eine neue Mannschaft gebaut werden. Sein Vertrag läuft allerdings bislang nur bis 2018. Ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und passt perfekt ist Beuteschema der Bayern /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=9.html © getty 10/11 Rene Adler (Hamburger SV): Zunächst wird geklärt werden müssen, wie die Zukunft von Ersatzkeeper Ulreich aussieht. Sollte er tatsächlich gehen, wäre Adler ein ernsthafter Kandidat für den Platz hinter Neuer /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=10.html © getty 11/11 Romelu Lukaku (FC Everton): Braucht der FCB einen weiteren Topstürmer? Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass sich die Bayern um den Belgier bemühen. Die Ablösesumme wäre aber wohl utopisch und zu hoch zu die Münchner /de/sport/fussball/bundesliga/1706/diashows/transfers-fc-bayern/geruechte-alexis-sanchez-marco-verratti-romelu-lukaku,seite=11.html

Tatsächlich spielte der Youngster vereinzelt auch rechts in der Viererkette, auf der Zehn oder als Halbstürmer. Er selbst nennt die Sechs oder Acht als seine Lieblingsposition.

Erfahrungen in Champions League und Europa League

Auch auf internationalem Parkett sammelte der Spieler mit der Rückennummer 8 bereits die Erfahrung aus 12 Champions-League- und 17 Europa-League-Spielen.

Besonders im Scheinwerferlicht stand er Anfang Mai während des Europa-League-Halbfinals gegen Ajax. Im Rückspiel überzeugte er mit einer bärenstarken Leistung und trug seinen Teil dazu bei, dass Lyon nach der 1:4-Niederlage in Amsterdam noch vom Wunder träumte (am Ende 3:1).

Wechsel nach Neapel 2016 gescheitert

Schon im letzten Sommer hatten zahlreiche internationale Schwergewichte ein Auge auf Tolisso geworfen. Die Verhandlungen mit dem SSC Neapel waren weit fortgeschritten.

Schließlich scheiterte der Transfer jedoch. Tolisso selbst sagte dazu: "Ich war mir sehr unsicher und habe lange gezögert, eine Entscheidung zu treffen. Schließlich habe ich mir aber gesagt, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist."

Sein Berater Frederic Guerra warf gegenüber dem Radiosender Kiss Kiss Napoli ein kurioseres Licht auf den Nicht-Wechsel: "Irgendetwas hat in ihm Ängste vor der Stadt Neapel hervorgerufen. Hierzulande sieht man die Serie Gomorrha und ich gehe davon aus, dass ihn diese beeinflusst hat."

Ob sich der Youngster nun tatsächlich von einer Fernsehserie hat abschrecken lassen oder er den Zeitpunkt nicht richtig fand - ein Jahr später ist ein Vereinswechsel wieder ein Thema. Und darüber hinaus wahrscheinlich. Die Bayern sind dabei offenbar vor dem ebenfalls interessierten FC Chelsea in der Pole Position.

Wo liegen Tolissos Stärken?

Ein Eins-zu-eins-Nachfolger für den abgetretenen Xabi Alonso wäre Tolisso allerdings nicht. Seine Stärken liegen eher in der Offensive. In 47 Pflichtspielen der vergangenen Saison war der Youngster an 21 Toren direkt beteiligt (14 Tore, sieben Assists).

In Werten wie Zweikampf- (47 Prozent) oder Passquote (83 Prozent) hat er noch Luft nach oben. Diese Zahlen müssen ins Verhältnis gesetzt werden, schließlich spielte Tolisso lediglich beim Vierten in der Endtabelle der Ligue 1. Außerdem ist er 13 Jahre jünger als Alonso. Viele von dessen Qualitäten wie seine Antizipation, sein Raum- und Rhythmusgefühl fußten auf Erfahrung.

Die Saisonstatistiken 2016/17 von Corentin Tolisso und Xabi Alonso im Vergleich.

Das Potenzial, eine große Karriere hinzulegen, bringt Tolisso mit seiner Laufstärke, seiner starken Technik und seinem Zug zum Tor mit. Darüber hinaus verfügt er im Vergleich zu Alonso über mehr Tempo.

Nichtsdestotrotz ist ein möglicher Transfer auch nicht risikofrei - vor allem für den Youngster selbst.

Tolisso will für Frankreich zur WM 2018

Im März debütierte er unter Didier Deschamps für die französische Nationalmannschaft. Wenn Frankreich am Dienstagabend im Freundschaftsspiel auf England trifft (21 Uhr live auf DAZN), steht er im Kader. Sein erklärtes Ziel ist die Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Ein Jahr als Ergänzungsspieler wäre da nicht zuträglich.

In der vergangenen Saison war Carlo Ancelotti beim FC Bayern allerdings nicht bekannt dafür, die Entwicklung der jungen Spieler zu fördern. Renato Sanches kam mit dem Preisschild von 35 Millionen Euro um den Hals. Seine Debütsaison dient als warnendes Beispiel.

Auch Joshua Kimmich durfte trotz starker Hinrunden-Leistungen im Frühjahr kaum noch ran. Kingsley Coman verpasste den nächsten Schritt ebenfalls.

FC Bayern München: Das Jahreszeugnis für den Meister © getty 1/24 Der FC Bayern München ist zum 27. Mal Deutscher Meister. Doch wer hatte den größten Anteil am Titelgewinn? SPOX blickt auf den Kader und vergibt das Jahreszeugnis /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti.html © getty 2/24 Manuel Neuer – 1,5 – In den entscheidenden Spielen da, gegen Real zweimal Weltklasse, nur der Patzer gegen Schalke hat zwei Punkte gekostet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=2.html © getty 3/24 Sven Ulreich – 3,5 – Machte fünf Ligaspiele, dabei ein spielentscheidender Fehler gegen Hoffenheim, ansonsten solide /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=3.html © getty 4/24 Tom Starke – 3 – Zwei bärenstarke Leistungen, gegen Leipzig mit Licht und Schatten /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=4.html © getty 5/24 David Alaba – 3,5 – Schwächste Profisaison, immerhin fünf Pflichtspieltore, aber viele schwache Auftritte /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=5.html © getty 6/24 Mats Hummels – 1,5 – Nach anfänglichen Problemen klarer Abwehrchef, gegen Real und im Pokalhalbfinale überragender Münchner /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=6.html © getty 7/24 Philipp Lahm – 2 – Kaum herausragende Spiele, aber mit einer starken Abschiedssaison /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=7.html © getty 8/24 Javi Martinez – 2 – Weitgehend bärenstark in der Innenverteidigung, aber mit einem entscheidenden Aussetzer im Real-Hinspiel /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=8.html © getty 9/24 Rafinha – 3 – Solider Backup mit einigen starken Partien, aber nicht auf Weltniveau /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=9.html © getty 10/24 Juan Bernat – 3,5 – Kurbelte bei seinen Einsätzen gut an, zeigte gegen starke Gegner aber defensive Schwächen (z.B. Real) /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=10.html © getty 11/24 Jerome Boateng – 4 – Häufig verletzt, fand nie zu seiner Form, zum Ende der Saison mit einigen für seine Verhältnisse schwachen Spielen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=11.html © getty 12/24 Holger Badstuber – keine Wertung – hat bis zur Winterpause kaum eine Rolle gespielt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=12.html © getty 13/24 Joshua Kimmich – 2 – Überragender Herbst, dann in die Rotation gerutscht, zum Ende wieder überzeugend. Empfahl sich für mehr /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=13.html © getty 14/24 Thiago Alcantara - 1,5 - Seine beste Saison bei den Bayern, in der Crunchtime allerdings untergetaucht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=14.html © getty 15/24 Arturo Vidal – 2,5 – Mit seinem Biss der Mann für die wichtigen Spiele, dazu neun Tore. Gegen Real jedoch deutlich überdreht und damit Matchloser /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=15.html © getty 16/24 Xabi Alonso – 2,5 – Nach wie vor mit Toppässen und Übersicht, bei temporeichen Gegnern jedoch überfordert (Real, Leipzig, BVB) /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=16.html © getty 17/24 Arjen Robben – 1,5 – Der personizierte Siegeswille, sein patentierter Robben-Trick funktioniert noch immer, im Pokalhalbfinale jedoch ineffizient /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=17.html © getty 18/24 Douglas Costa – 5 – Größte Enttäuschung der Saison, lustlos und antriebslos in der entscheidenden Phase, dazu mit fragwürdigen Interviews /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=18.html © getty 19/24 Kingsley Coman – 4 – Lange verletzt, dann im Formtief, deutete erst zum Ende der Saison wieder sein Potential an /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=19.html © getty 20/24 Renato Sanches – 5,5 – Große Anpassungsprobleme, ausbaufähiges Spielverständnis, viel Luft nach oben /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=20.html © getty 21/24 Franck Ribery – 2,5 – auch in hohem Alter noch Leistungsträger, allerdings nicht mehr unverzichtbar, in den wichtigen Spielen häufig ausgewechselt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=21.html © getty 22/24 Thomas Müller – 3 – Viel Pech im Abschluss, traf viele falsche Entscheidungen, aber auch mit den meisten Assists /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=22.html © getty 23/24 Robert Lewandowski – 1,5 – Mit 43 Pflichtspieltoren erneut bärenstarke Saison, im Pokalhalbfinale jedoch mit entscheidender Abschlussschwäche /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=23.html © getty 24/24 Carlo Ancelotti - 2,5 - Führte die Bayern souverän zur Meisterschaft. Gegen Real im Hinspiel mit einem Wechselfehler, darüber hinaus noch Potential bei der Entwicklung junger Spieler /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/fc-bayern-muenchen-jahreszeugnis/neuer-mueller-robben-lewandowski-sanches-ancelotti,seite=24.html

Zugute kommen könnte dem 22-Jährigen die Verpflichtung von Willy Sagnol. Der neue Co-Trainer hat mehrfach betont, die Münchner müssten mehr auf junge Spieler setzen. Er wäre ein wichtiger Ansprechpartner für die Integration seines Landsmannes und dient neben prominenten Namen wie Bixente Lizarazu oder Franck Ribery als Beispiel einer Tradition französischer Leistungsträger bei den Bayern.

Wäre das Bayern-Mittelfeld mit Tolisso zu offensiv?

Für den Verein hätte der Transfer eine große defensive Variabilität zur Folge. Gleich drei Spieler könnten auf der Sechs und hinten rechts spielen (Rudy, Kimmich, Tolisso).

Ein echter Kracher mit bereits vorhandenem internationalem Top-Format stünde auf der zentral-defensiven Position dann jedoch nicht zur Verfügung, sofern Ancelotti mit Javi Martinez weiter in der Innenverteidigung plant. Zumal ein potenzielles Dreiermittelfeld mit Thiago, Tolisso und Vidal auf den ersten Blick in wichtigen Spielen zu offensiv sein könnte.

Ob der Deal letztlich über die Bühne geht oder nicht, wird die Entwicklung des Youngsters in den kommenden Jahren spannend zu beobachten sein. Womöglich wird es die Entwicklung des Rekordmannes, den (zunächst) niemand kannte.

Corentin Tolisso im Steckbrief