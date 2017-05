Medien: FCB will mit Starke verlängern

Montag, 08.05.2017

"Für sein Alter kommt Tom noch echt geschmeidig runter in die Ecken", stellte Thomas Müller nach dem 1:0-Sieg über Darmstadt fest. Wie die Bild berichtet, sieht das der FC Bayern ähnlich. Demnach soll der 36-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2018 verlängern.

Starke sprach zuletzt davon, "auf jeden Fall" in München zu bleiben. Er dachte dabei bereits an einen Job in der Jugend, scheint nun aber als Nummer drei weiterhin gefragt zu sein. Starke kam im Sommer 2012 nach München, seitdem absolvierte er acht Einsätze und musste sieben Gegentore hinnehmen.

Tom Starke im Steckbrief