"Wird etwas auf dem Transfermarkt passieren“

Mittwoch, 17.05.2017

"Ich kann unserem Präsidenten Uli Hoeneß nur recht geben, wenn er sagt, dass da noch lange keine Altherren-Truppe auf dem Platz steht", sagte Müller gegenüber der Sport Bild und fügte an: "Es ist anzunehmen, dass beim FC Bayern wie jede Saison auch für die nächste wieder etwas auf dem Transfermarkt passieren wird. Das gehört zum Geschäft."

Im Laufe seiner Karriere will Müller, der am Ende der Saison seine sechse Meisterschaft feiert, den Titel-Rekord bei Bayern überbieten. Philipp Lahm, Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger und Mehmet Scholl stehen bei jeweils acht deutschen Meisterschaften.

"Wollen in jeder Spielzeit den Titel"

"Mein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2021. Wenn ich in dieser Zeitspanne nicht mindestens eine Acht hinter meinen Meister-Titeln habe, ist bei unseren Ansprüchen beim FC Bayern mit Sicherheit etwas falsch gelaufen. Auch wenn er uns nie in Geschenkpapier überreicht wird, wollen wir in jeder Spielzeit den Titel", sagte Müller.

Nachdem der BVB in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 die Schale gewannen, feiern die Bayern am Wochenende die fünfte Meisterschaft in Folge. Auch wenn Müller mit den Bayern dem BVB also den Rang abgelaufen hat, ist er von deren Spielweise durchaus angetan: "Zugegeben: Dortmund hat gerade in der Offensive viele junge und interessante Spieler geholt, die ihnen jede Menge Variationsmöglichkeiten bieten."

Müller wechselte 2000 vom TSV Pähl in die Jugend des Rekordmeisters und wurde mit den Bayern unter anderem drei Mal DFB-Pokal-Sieger und gewann 2013 die Champions League.

Thomas Müller im Steckbrief