Rudy: Ich habe die Qualität für Bayern

Mittwoch, 31.05.2017

"Ich weiß, was ich kann. Das haben die Bayern auch gesehen. Ich habe die Qualität und die Geduld, mich bei Bayern durchzusetzen", sagte Rudy der Sport Bild: "Ich habe Ruhe am Ball, eine gute Übersicht, ein gutes Passspiel und fühle mich besonders wohl, Situationen im engen Raum aufzulösen."

Der Mittelfeldspieler will sich vor allem das Vertrauen von Trainer Carlo Ancelotti erarbeiten. Er sei sich der Situation, die ihn in München erwartet, bewusst und lasse sich darauf ein. "Ich bin nicht naiv und weiß, dass der Konkurrenzkampf beim FC Bayern brutal ist", so Rudy weiter.

Trotzdem rechnet er sich ordentliche Chancen aus. "Meiner Meinung nach passe ich gut in diese Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat. Die öffentlichen Erwartungen sind vielleicht nicht hoch, aber diese Chance will ich nutzen. Ich kann befreit aufspielen", erklärte der Mann aus Villingen-Schwenningen.

Rudy wechselte 2010 vom VfB Stuttgart nach Hoffenheim. In der vergangenen Saison bestritt er 34 Pflichtspiele für die Kraichgauer, in denen er drei Tore erzielte und zehn weitere Treffer vorbereitete.

Sebastian Rudy im Steckbrief