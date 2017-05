Lahm-Choreo: FCB-Fans fordern Boykott

Samstag, 20.05.2017

"Am Samstag wird es zwei Choreografie-Aktionen geben, die zueinander keinen Bezug haben. Im Unterrang der Südkurve haben die Fans aus der Kurve eine Aktion vorbereitet, um einen verdienten Spieler zu ehren, der morgen das letzte Mal für unseren Verein auflaufen wird. In großen Teilen des restlichen Stadions wird es eine weitere Choreografie geben. Diese wurde vom Vorstand des FC Bayern München AG bei einer Eventagentur in Auftrag gegeben", teilte der Fan-Club via Facebook mit.

Das allerdings widerspreche aus Sicht der Fans "einer gesunden Fankultur. Statt einer Würdigung an den Verein dienen Fans und Zuschauer hierbei nur als lebende Kulisse, um einen gewünschten visuellen Effekt für Foto- und Fernsehaufnahmen zu erzielen." Die Fans hätten von diesem Vorhaben des Klubs zudem erst am Mittwochabend erfahren.

Durch die Mischung der beiden gleichzeitig stattfindenden Choreos sei jetzt allerdings Verwirrung bei den Fans zu befürchten - weshalb der Club Nr. 12 zum Boykott aufruft: "Wir bitten die Fans im Stehplatzbereich der Südkurve deshalb ausdrücklich, sich NICHT nach den Anweisungen von Stadionsprecher Stephan Lehmann zu richten, da diese sich auf die Aktion der Eventagentur beziehen."

Einen Bruch mit der Vereinsführung aber wollen die Fans damit nicht erwirken: "Trotzdem hoffen wir, dass die in letzter Zeit gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterhin fortgeführt werden kann."

