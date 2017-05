FCB: Boateng fordert Klarheit

Donnerstag, 11.05.2017

Der kicker schreibt, dass Boateng besonders enttäuscht gewesen sei, beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund auf der Bank gesessen zu haben. Ihm wurde das Duo Mats Hummels und Javi Martinez vorgezogen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Daher möchte der Nationalspieler dringend mit Trainer Carlo Ancelotti und den Vereinsverantwortlichen Gespräche aufnehmen, um seinen künftigen Einsatzperspektiven zu diskutieren.

Nur eine von drei möglichen Alternativen zu sein, sei Boateng nicht genug. Zumal er längst das Interesse der Spitzenvereine aus England und Spanien auf sich gezogen hat.

Boateng, der noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden ist, will nach Saisonende seine persönliche Lage besprechen. Der Ausgang dabei sei offen, so der kicker.

Jerome Boateng im Steckbrief