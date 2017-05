Gerland: "Lahm gehört in Jahrhundertelf"

Montag, 15.05.2017

Als langjähriger Trainer der U23 kann sich Gerland noch genau an die Anfänge Lahms in der zweiten Mannschaft der FC Bayern erinnern. "Damals in der Regionalliga Süd mit den Amateuren gegen Burghausen. Wir haben 2:1 gewonnen - und Philipp spielte, ja, wie seitdem immer: tadellos", erzählt er in einem Interview auf fcbayern.com.

Nach zwei Jahren bei der Reservemannschaft der Münchner wurde Lahm an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Gerland hat "die zwei Jahre bei den Amateuren mit ihm genossen und hätte ihn gerne noch weitergenossen. Aber es wäre fatal gewesen, solch einen Spieler nicht der Bundesliga zuzuführen".

2009 fanden der Rechtsverteidiger und sein großer Förderer bei der Profimannschaft der Bayern wieder zusammen. Nach acht titelreichen Jahren ist zusammen mit Lahm auch für Gerland Schluss bei den Profis, er wechselt in die Nachwuchsabteilung des Rekordmeisters.

"Auf einer Stufe mit den ganz Großen"

Wenn es nach Gerland ginge, könnte Lahm aber problemlos noch weiterspielen: "Ich sage allen meinen Spielern immer: Spielt so lange ihr könnt, die schönste Zeit ist die als Spieler, gerade wenn man so Fußball spielen kann wie er. Ich denke, er hätte auf höchsten Niveau noch weiterspielen können", sagt er auf der Vereinshomepage.

Nichtsdestotrotz zählt der Rechtsverteidiger für Gerland zu einem der größten Spieler der Vereinsgeschichte wie er zum Abschluss erklärt: "Er gehört auf jeden Fall in die Jahrhundertelf des FC Bayern. Auf eine Stufe mit den ganz Großen."

Philipp Lahm im Steckbrief