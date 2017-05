Berater: Ancelotti und Verratti sind Freunde

Samstag, 13.05.2017

Donato Di Campli hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich zu Wort gemeldet und Druck auf Paris ausgeübt. So kündigte der Berater unter anderem ein klärendes Gespräch mit den Klubbossen nach der Saison an und wurde nicht müde, das große Interesse an seinem Schützling aus dem Ausland zu betonen. Nun äußerte er sich erneut und erklärte, dass die Chemie zwischen Ancelotti und Verratti nach wie vor stimme.

Der Bild verriet Di Campli: "Sie haben ein freundschaftliches Verhältnis." Das Blatt schreibt weiter, Verratti soll "rund 60 Millionen Euro" Ablöse kosten und "konkretere Gespräche" könne es Ende diesen Monats geben.

Verratti ist noch bis 2021 an Paris Saint-Germain gebunden. Seinen Vertrag dort hatte der 24-Jährige erst im vergangenen August verlängert.

Marco Verratti im Steckbrief