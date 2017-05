Eine peinliche Inszenierung

Sonntag, 21.05.2017

Sportlich völlig verdient gewann der FC Bayern München in dieser Saison seinen fünften Meistertitel in Folge. Die Feierlichkeiten rund um das abschließende Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg verkamen aber zu einer peinlichen Inszenierung. Sowohl vor, als auch während und nach dem Spiel kam es zu skurrilen Szenen, die eher an ein amerikanisches Sportevent wie den Super Bowl erinnerten als an ein europäisches Fußballspiel.

Beim Einlauf in die Allianz Arena wurden die beiden Mannschaften von den Rängen mit zwei verschiedenen Choreographien begrüßt. Während die Südkurve dem scheidenden Kapitän Philipp Lahm huldigte, war auf den anderen Tribünen ein einfaches rot-weißes Karo-Muster zu sehen. Dieses hatte der Verein bei einer Event-Agentur in Auftrag gegeben und selbst bezahlt, offenbar ohne vorher Rücksprache mit den aktiven Fans zu halten und sich über deren Pläne zu informieren. Es war eine erneute Bestätigung dafür, dass sich der deutsche Rekordmeister zunehmend von seiner Basis entfernt.

"Fans und Zuschauer dienen hierbei nur als lebende Kulisse, um einen gewünschten visuellen Effekt für Foto- und Fernsehaufnahmen zu erzielen", hieß es in einer Stellungnahme der FCB-Fan-Vereinigung Club Nr. 12 über die vom Verein in Auftrag gegebene Choreographie. Diese Posse war jedoch nur der Anfang. Das ganze Spiel samt Feierlichkeiten verkam zu einer großen Kulisse für Foto, TV und Social Media.

Selbst den eigenen Spielern unangenehm

Philipp Lahm und Xabi Alonso verabschieden sich, FC Bayern feiert Meisterschaft © getty 1/31 Philipp Lahm und Xabi Alonso bestreiten ihr letztes Spiel für den FC Bayern, anschließend gibt es die Meisterschale für die Münchner. SPOX zeigt die besten Bilder der Feierlichkeiten /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder.html © getty 2/31 Los ging es natürlich mit dem emotionalen Part: Philipp Lahm sagt Servus! Der Bayern-Kapitän wurde vor dem Spiel mit Fan-Choreo und Blumenstrauß verabschiedet... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=2.html © getty 3/31 ...auch von Vereinsseite gab es noch eine Choreo /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=3.html © getty 4/31 Dazu gab es einen Satz Golfschläger sowie ein Bild für die heimische Wohnzimmerwand, auch Tom Starke und Xabi Alonso erhielten Blumen und Bild zum Abschied /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=4.html © getty 5/31 Die drei Männer des Tages beim FC Bayern in einer Reihe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=5.html © getty 6/31 Beim Meister regierte vor dem Saison-Finale überall das breite Grinsen! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=6.html © getty 7/31 ...das galt natürlich auch für Uli Hoeneß, der Lahm noch einmal herzte /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=7.html © getty 8/31 Auch SPOX sagt jetzt schon einmal: Servus, Philipp! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=8.html © getty 9/31 Die Fans hatten bereits vor dem Spiel ihren Spaß: Rund um Die Allianz Arena herrschte bei bestem Fußball-Wetter Biergarten-Atmosphäre! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=9.html © getty 10/31 Fußball gespielt wurde aber auch - und das standesgemäß: Arjen Robben bringt die Münchner gegen Freiburg früh in Führung... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=10.html © getty 11/31 Da lässt sich auch der Kapitän nicht lumpen und gratuliert! Auch mit dabei ist Alonso, der nach der Partie gegen Freiburg seine Karriere ebenfalls beendet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=11.html © getty 12/31 Dem Anlass angemessen ließen sich die Münchner nicht lumpen: Anastacia trat in der Halbzeitpause auf! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=12.html © getty 13/31 Natürlich fand das stilecht im Bayern-Trikot statt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=13.html © getty 14/31 Nach der Pause zogen die Münchner dann schließlich doch davon, 4:1 hieß es am Ende - die tatsächlich emotionalen Momente aber kamen mit den Auswechslungen. Alonso ging für Ribery... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=14.html © getty 15/31 ...und dann hatte auch Lahm seinen Moment /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=15.html © getty 16/31 Inklusive natürlich herzlicher Umarmung mit Carlo Ancelotti - der Italiener hatte Lahm laut eigener Aussage "jeden Tag" gefragt, ob er es sich mit dem Karriereende nicht doch noch einmal überlegen wolle /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=16.html © getty 17/31 Dann gab's auch endlich die Schale - ein letztes Mal durfte Lahm die als Kapitän des FC Bayern in Empfang nehmen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=17.html © getty 18/31 Als nächstes war Alonso an der Reihe /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=18.html © getty 19/31 Da! Ist! Das! Ding! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=19.html © getty 20/31 Dann ging es in die Innenstadt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=20.html © getty 21/31 Die obligatorischen Feierlichkeiten am Marienplatz stiegen am Abend /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=21.html © getty 22/31 Ribery übernahm die Rolle als Pausenclown /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=22.html © getty 23/31 Und Carlo sprach mit erhobenem Zeigefinger zur Masse: "Dicker Kuss für Mutti von der Trainer von der Meister." Oder so. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=23.html © getty 24/31 Auch Rafinha durfte wieder einmal ans Mikro. Seine "wonderful world"-Einlage wird wohl zum Klassiker /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=24.html © getty 25/31 Auch dieser nette Herr durfte dabei natürlich nicht fehlen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=25.html © getty 26/31 Lahm gewohnt emotional - Alonso mit Lampenfieber /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=26.html © getty 27/31 Das Ende einer großen Karriere. Teamkollegen, Fans und auch der Verein wissen sich artig zu bedanken /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=27.html © getty 28/31 Im Anschluss ging es für das komplette Team in den Postpalast /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=28.html © getty 29/31 Dort bekam Moderator Stephan Lehmann erst mal eine kalte Dusche /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=29.html © getty 30/31 Im Mittelpunkt stand aber natürlich die Schale und ... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=30.html © getty 31/31 ... Philipp Lahm /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/34-spieltag/fcbayern-meisterfeier/fcb-meister-abschied-philipp-lahm-xabi-alonso-bilder,seite=31.html

Dass der Gegner SC Freiburg noch um die Europa-League-Qualifikation kämpfte und die Partie somit auch einen sportlichen Stellenwert besaß, spielte in den Planungen des FC Bayern offenbar keine Rolle. Pop-Sängerin Anastacia trat in der Halbzeitpause auf und überzog mit ihrer Einlage kurzerhand. Knapp sieben Minuten lang mussten die Spieler auf den Wiederanpfiff warten. Die Selbst-Inszenierung des Meisters wurde dem sportlichen Wettkampf übergeordnet, das Spiel verkam zur Nebensache.

"Genervt" sei SCF-Trainer Streich davon gewesen und das völlig zu Recht. Mit seiner Meinung stand er nicht alleine da, sogar Bayern-Spieler stimmten ihm zu. Mats Hummels sagte, er könne die Kritik Streichs "hundertprozentig verstehen" und Arjen Robben "hat es leidgetan für Freiburg". Der Niederländer habe sich sogar auf dem Platz bei Streich entschuldigt, wie dieser erzählte.

Nach dem Abpfiff durften die Bayern dann exzessiv feiern, doch auch das wirkte gestellt, inszeniert. Dass auf den bereitgestellten Weißbiergläsern nicht übersehbar das Logo des offiziellen Bier-Partners des Vereins prangte, war bereits aus den vergangenen Jahren bekannt. Dass aber auch noch Go-Pro-Kameras daran montiert wurden, jedoch neu. Dem Fan in Bayern, Brasilien oder Bali durfte wohl nicht die Gelegenheit genommen werden, Xabi Alonso aus wenigen Zentimetern Entfernung beim Biertrinken zusehen zu dürfen.

"Es wird schon immer mehr Show außen rum", sagte Hummels dazu, "ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz so berauschend, aber es scheint dazuzugehören." Traurig ist es, dass es offenbar dazugehören muss. Authentischer und echter war es jedenfalls, als all die Inszenierungen noch nicht dazugehörten. Als Feiern nicht minutiös vorbereitet und vermarktet wurden, sondern so gefeiert wurden, wie sie eben fielen. Als nicht Überlegungen, welche Rahmenbedingungen am meisten Aufmerksamkeit erlangen könnten, im Mittelpunkt standen, sondern das Spiel und seine Spieler.

Alles zum FC Bayern München