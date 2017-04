Ulreich-Ersatz: FCB denkt wohl an Sirigu

Montag, 10.04.2017

Wie der kicker berichtet, sind die Bayern stark interessiert am 30-jährigen Italiener. Dieser soll unter anderem aus Kostengründen eine Option auf die Nachfolge Ulreichs sein. Rene Adler vom Hamburger SV ist demnach kein Thema mehr in München.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sirigu ist derzeit in Paris unter Vertrag. Von dort wurde der italienische Nationaltorhüter allerdings erst an den FC Sevilla und inzwischen an CA Osasuna verliehen, im Sommer soll die endgültige Trennung erfolgen. Dementsprechend gering wäre eine mögliche Ablösesumme.

Der FC Bayern hat Ulreich wohl Zustimmung zu einem Abschied im Sommer gegeben. Die bisherige Nummer zwei hätte in München noch einen Vertrag bis 2018. Dritter Torhüter Tom Starke wird derweil seine Karriere beenden und wohl von Christian Früchtl aus dem eigenen Unterbau ersetzt werden.

Salvatore Sirigu im Steckbrief