Medien: Hoeneß unzufrieden mit Fitness

Freitag, 28.04.2017

"Das unfitteste Team aller Zeiten", soll Hoeneß in der laufenden Saison intern angeprangert haben, so die Bild. Der Präsident sei demnach unzufrieden mit der Trainingssteuerung Ancelottis. Dieser fuhr Intensität und Umfang im Vergleich zu Vorgänger Pep Guardiola deutlich zurück.

Dem Bericht zufolge hätten bereits mehrere Stars in der Hinrunde individuell trainiert, um an ihrer Fitness zu arbeiten. Ancelotti soll dies schließlich verboten haben, um die Spieler nicht zu überreizen. Der Trainer hatte bewusst den Fokus auf einen langen Erhalt der Fitness gelegt.

Auch gegen Ende der Saison sollte das Team noch in Höchstform sein. Das war unter Guardiola oft nicht so gewesen, der Katalane kämpfte in den entscheidenden Spielen der Champions League mit vielen Ausfällen. Unter Ancelotti scheiterten die Bayern im CL-Viertel- sowie im Pokal-Halbfinale.

