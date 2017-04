Ulreich erfüllt todkrankem Jungen Wunsch

Dienstag, 04.04.2017

Weil Jax an Blutkrebs leidet und sehr geschwächt ist, stellt ein Besuch der Allianz Arena keine Option für ihn dar. Es bleibt einzig die Möglichkeit, die Münchner beim Auswärtsspiel in Hoffenheim am Mittwoch zu sehen. Allerdings ist das Spiel ausverkauft und auch der FC Bayern konnte Jax kein Ticket besorgen.

Ulreich hörte vom Schicksal des Teenagers, der nur noch wenige Wochen zu leben hat und schenkte ihm kurzerhand die beiden Karten, die ihm für das Spiel zur Verfügung stehen.

Der Bild sagte er: "Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, eine Herzensangelegenheit in so einer Situation zu helfen. Ich habe nicht einen Moment darüber nachgedacht. Da treten viele Dinge in den Hintergrund."

Dennis Jax ist überglücklich: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich mega. Ich wünsche mir, dass die Bayern in Hoffenheim gewinnen. Am besten wäre 4:0!"

Sven Ulreich im Steckbrief