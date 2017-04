Lewandowski über Bartra: "Das ist Rot!"

Sonntag, 09.04.2017

Der Spanier hatte den Polen mit gestrecktem Bein kurz vor der Pause angegangen und offenbar im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Marco Fritz zeigte die Gelbe Karte.

Zu wenig für Lewandowski: "Er hat mich klar gesehen. Das ist eine Rote Karte. Gute Frage, warum er die nicht bekommt", so Lewandowski gegenüber Bild am Sonntag.

Damit nicht genug, denn der Stürmer fühlte sich an eine Szene von vor zwei Jahren im Pokal gegen Dortmund erinnert: "Wenn er mich noch härter trifft, brauche ich wieder meine Maske", sagte der Angreifer in Anspielung an seinen Nasenbeinbruch nach einem Faustschlag von Keeper Mitch Langerak.

Damals hatte es nicht einmal einen Pfiff des Unparteiischen Peter Gagelmann gegeben.

Robert Lewandowski im Steckbrief