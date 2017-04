Rafinha: Sanches und Kimmich sind die Zukunft

Samstag, 01.04.2017

"Natürlich sind Sanches, Kimmich und Coman großartige Spieler", sagte Rafinha im Interview mit Omnisport und fügte an: "Wir sind glücklich, sie bei Bayern zu haben. Sie sind die Zukunft des Vereins." Die Tatsache, dass das Trio unter Trainer Carlo Ancelotti nicht regelmäßig zu Einsätzen kommt, ist für ihn nicht entscheidend, denn "jeder will spielen, aber es sind nur elf Spieler auf dem Platz".

Auch Renato Sanches, der bisher Probleme hatte, sich in München einzuleben, steht bei dem Brasilianer hoch im Kurs: "Ich denke nicht, dass er Probleme hier hat. Ich rede viel mit ihm und sitze neben ihm in der Kabine. Er hat große Qualitäten, aber die Konkurrenz bei Bayern ist groß. Wenn man hier spielen will, muss man das akzeptieren."

Rafinha spielt seit 2011 beim Rekordmeister und zählt mit 31 Jahren zu den erfahrenen Spielern im Kader. Er konnte mit den Münchnern vier Meisterschaften und einen Champions-League-Titel holen.

