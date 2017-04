Neuer und Müller fehlen gegen BVB

Freitag, 07.04.2017

"Thomas steht (gegen Dortmund) nicht zur Verfügung, auch Manuel Neuer nicht. Er hat das individuelle Training wieder aufgenommen, alles ist im Plan, aber Dortmund ist ein bisschen zu früh, kein Risiko", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Müller und Neuer seien gegen Madrid aber "sicher dabei". Müller leidet seit dem 6:0 gegen den FC Augsburg an Knöchelproblemen, Neuer hat eine Fußverletzung. Beide sollen am Sonntag wieder mit der Mannschaft üben können.

Schon gegen Dortmund kann Ancelotti wieder auf Douglas Costa setzen. "Er hat gut trainiert, kann spielen", sagte Ancelotti. Torjäger Robert Lewandowski, der am Donnerstag über leichte Oberschenkelprobleme geklagt hatte, sei "in einer guten Verfassung, er ist fit, hat keine Probleme, alles gut", sagte Ancelotti, der überdies bekannt gab, dass Weltmeister Jerome Boateng von Beginn an spielen werde.

Eine große Personal-Rotation plant Ancelotti gegen den BVB nicht, wie er beteuerte. "Das ist ein Topspiel gegen eine der besten Mannschaften Europas. Wir brauchen die beste Leistung und die beste Aufstellung", sagte er. Die Bayern denken laut ihrem Coach "nur an dieses Spiel" - und noch nicht an Real.

Der Italiener bewahrt sich auch vor der entscheidenden Saisonphase seine Gelassenheit. "Ich schlafe sehr gut", sagte er lächelnd, "wir habe keine Probleme, wir sind in einer guten Verfassung. Wir wissen, dass wir sehr schwierige Spiele haben, aber wir haben viel Vertrauen, weil wir in diesem Moment die Besten sind."

