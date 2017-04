KHR: "Bayern berühmt und berüchtigt"

Montag, 17.04.2017

"Wir brauchen ein super Spiel", gab Rummenigge kurz vor dem Abflug an. Der Vorstandsvorsitzende des FCB ist aber zuversichtlich: "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren." Mit einem 1:2-Rückstand geht es ins Santiago Bernabeu.

Dort hatte vor zwei Jahren auch der FC Schalke 04 die Königlichen am Range einer Niederlage. "Da hat Real auch gewackelt", so Rummenigge zum damaligen 4:3-Sieg der Knappen in Madrid. Schalke reichte das Ergebnis nicht zum Weiterkommen, für die Bayern wäre es hingegen genug.

So sagt Rummenigge: "Der FC Bayern ist berühmt und berüchtigt für einen außergewöhnlichen Willen in solchen Spielen." Ob Mats Hummels mitwirken könne, ist noch unsicher. Aber die Hoffnung ist da: "Gestern beim Test ist alles positiv verlaufen."

