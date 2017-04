Bayern-Torhüter Früchtl fällt lange aus

Freitag, 07.04.2017

Am Donnerstag knickte der 17-Jährige im Training um und musste mit dem Golfcart abtransportiert werden. Noch am selben Tag wurde der Youngster in München operiert. Wie lange er ausfällt ist bislang noch offen.

Früchtl gilt als hoffnungsvolles Talent auf der Torhüterposition. Bereits mit 15 Jahren durfte er mit den Bayern-Profis ins Trainingslager nach Doha reisen. Für die kommende Saison wird er als einer von Manuel Neuers Stellvertretern eingeplant.

Im Klub wird Früchtl auch in einigen Jahren als Nachfolger des Nationaltorhüters gesehen.

