FCB: Hummels und Boateng fliegen nach Madrid

Montag, 17.04.2017

Der Pole ging dem FC Bayern im Hinspiel (1:2) empfindlich ab, befindet sich aber deutlich auf dem Weg der Besserung. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen noch von Thomas Müller vertreten, trainierte Lewandowski nach einer Schulterverletzung individuell voll.

Beim Abgang vom Trainingsplatz wurde er bereits von Kollege Franck Ribery beglückwünscht, so die Bild. Kritisch soll es dagegen bei Mats Hummels und Jerome Boateng aussehen. Beide laufen dem Plan wohl hinterher, Hummels hatte im Training am Sonntag wohl erhebliche Probleme und ging nach 25 Minuten in die Kabine.

Boateng wurde am Wochenende von Dr. Müller-Wohlfahrt behandelt. Hat er allerdings wirklich einen Einriss in den Adduktoren, würde bei einem Einsatz gegen Real ein Muskelriss drohen. Zudem fehlt Javi Martinez gesperrt.

Gute Nachrichten gab es allerdings am Montagmorgen. Sowohl Hummels als auch Boateng flogen mit der Mannschaft in die spanische Hauptstadt. Ein Einsatz ist zwar ungewiss, aber nicht unmöglich.

Improvisierte Innenverteidigung

Die Innenverteidigung ohne Hummels, Boateng und Martinez würde sich gegen Real Madrid wohl aus David Alaba und Joshua Kimmich rekrutieren. Sport1 zeigt sich bei Hummels gar optimistisch für einen Einsatz.

Kurz vor dem Abflug nach Madrid erklärte Karl-Heinz Rummenigge zum Thema Hummels: "Gestern beim Test ist alles positiv verlaufen. Wir sind da nicht so pessimistisch."

Alle News rund um die Bayern