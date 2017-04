Veh über Bayern: "Das ist fahrlässig"

Sonntag, 16.04.2017

"Ich wundere mich schon seit Jahren, dass die Bayern keinen zweiten Stürmer haben. Das ist schon sehr fahrlässig und das rächt sich jetzt", sagte Veh beim Doppelpass bei Sport1.

Thomas Müller sei im Sturmzentrum keine passende Alternative. "Er ist kein reiner Stürmer. Er ist auf Außen viel gefährlicher."

Lewandowski erzielte in der laufenden Saison in 28 Spielen 26 Tore und bereitete weitere fünf Treffer vor. In der Champions League kommt der Pole in acht Partien auf sieben Tore.

Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid verpasste Lewandowski aufgrund einer Schulterverletzung. Der deutsche Rekordmeister verlor in der Allianz Arena mit 1:2 und muss am Dienstag in Madrid gewinnen, um ins Halbfinale einziehen zu können.

