FCB-Ultras: "Bei Schalke ist alles besser"

Freitag, 17.03.2017

"Auf blöd gesagt ist alles besser als bei uns. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich selbst dafür hasse, das so fanboymäßig bei fast jedem Spiel der Schalker zu schreiben", schreibt ein Anhänger des deutschen Rekordmeisters im Ultras-Magazin Südkurvenbladdl.

Der Anhänger hat sich S04 eindeutig als Vorbild ausgesucht: "Das fängt damit an, wie geschlossen der Block betreten wird und sich der Stimmungskern sofort vernünftig Platz verschafft und geht weiter mit einer breiten Palette an guten Liedern, die bei Sieg und Niederlage gesungen werden können."

Zwar zollt er auch Dortmund Respekt, führt aber an, dass Schalke auch auswärts "momentan vermutlich das Beste, was man sich in der Bundesliga anschauen kann" wäre. Bei den Knappen finde man auch "Gefallen" an einer "klaren Niederlade."

