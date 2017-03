Lahm plant keine Trainerkarriere

Samstag, 04.03.2017

Vom Spanier wurde der Rechtsverteidiger einst als intelligentester Spieler, mit dem er je gearbeitet hätte, geadelt. Lahm selbst verspürt aktuell jedoch nicht das Bedürfnis, sein Wissen weiter zu geben: "Wenn ich mich heute entscheiden müsste, dann würde ich nein sagen. Aber was die Zukunft angeht soll man niemals nie sagen", ließ der 33-Jährige ein Hintertürchen offen.

"Ich habe mir immer gerne über Spielphilosophien Gedanken gemacht und das werde ich mit Sicherheit weiter tun, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ich Freude daran hätte, für alle Zeiten im Fußball beschäftigt zu sein, die Spiele und das Training vorzubereiten. Und die Freude ist schließlich das wichtigste im Fußball", so der Weltmeister von 2014.

"Dieses Jahr ist alles möglich"

Knapp drei Monate wird die Karriere Lahms noch dauern. Mit dem Rekordmeister tanzt er noch auf allen drei Hochzeiten und hat noch viel vor: "Dieses Jahr ist alles möglich. Wir sind erster in der Liga, sind noch im DFB Pokal vertreten und haben gute Chancen aufs Weiterkommen in der Champions League. In den wichtigen Spielen war die Mannschaft immer da."

Außerdem zog er einen Vergleich zwischen Ex-Coach Guardiola und Ancelotti: "Pep und Carlo sind unterschiedlich. Allerdings haben beide Erfolg, jeder auf seine eigene Art und Weise. Pep wollte sehr, sehr offensiv spielen und den Gegner schon in seiner eigenen Hälfte attackieren. Bei Carlo überlassen wir auch mal dem Gegner den Ball, wodurch sich uns mehr Räume eröffnen. Das sind wesentliche Unterschiede, die wir als Team erst lernen mussten."

Für den FC Bayern lief Lahm bisher insgesamt 505 Mal auf, gewann unter anderem siebenmal die Meisterschaft, sechsmal den DFB Pokal und einmal die Champions League. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt er 113 Spiele und führte sein Team 2014 als Kapitän zum WM-Titel in Brasilien.

Philipp Lahm im Steckbrief